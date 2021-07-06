Лукас Пакета забил во втором матче подряд.

Сборная Бразилии с минимальным счетом обыграла команду Перу и пробилась в финал Кубка Америки-2021.

На 35-й минуте поединка лидер бразильской сборной Неймар отдал голевую передачу на экс-полузащитника "Милана" Лукаса Пакета, а тот отправил мяч в сетку ворот.

Отметим, что Пакета защищает цвета французского "Лиона". Напомним, что 23-летний хавбек также забил в матче 1/4 финала Кубка Америки-2021, где Бразилия со счетом 1:0 победила команду Чили.

Бразилия - Перу - 1:0

Гол: Пакета, 35

Бразилия: Эдерсон, Данило, Маркиньос, Силва, Лоди (Милитао, 85), Каземиро, Фред (Фабиньо, 85), Ришарлисон (Винисиус, 85), Пакета (Луиз, 90+2), Эвертон (Рибейро, 70), Неймар

Перу: Галесс, Корзо (Лора, 75), Сантамария, Рамос (Гарсия, 46), Калленс, Трауко (Лопес, 46), Пена, Тапия (Тавара, 89), Йотун, Куэва (Ормено, 81), Лападула

Видеообзор игры от MEGOGO.

Кубок Америки-2021: что нужно знать

Турнир должен был пройти в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год. Изначально Кубок Америки должны были совместно принять Аргентина и Колумбия, но из-за ситуации с коронавирусом и протестов он был перенесен в Бразилию.

На Кубке Америки также должны были сыграть две приглашенные команды из Азии - Катар и Австралия. Но из-за переноса турнира и накладки с матчами отбора на ЧМ-2022 они отказались от участия.

В группе А выступали Аргентина, Боливия, Чили, Уругвай и Парагвай, в группе В - Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор и Венесуэла. По итогам группового этапа борьбу прекратили Венесуэла и Боливия.

В четвертьфиналах Колумбия по пенальти обыграла Уругвай (0:0 и 4:2), Бразилия выбила Чили (1:0), Перу по пенальти прошли Парагвай (3:3 и 4:3), а Аргентина разбила вдребезги Эквадор (3:0).

В финале Бразилия встретится с победителем другого полуфинала, в котором Аргентина сыграет с Колумбией.

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Автор: Артем Будрин