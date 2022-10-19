Лейтон Максвелл предоставил торговцам наркотиков свой дом в качестве склада.

Бывший футболист английского "Ливерпуля" Лейтон Максвелл получил 8 лет тюрьмы за участие в торговле наркотиками.

Об этом сообщает издание BBC Sport.

По данным источника, 43-летний Максвелл предоставил свой дом в качестве хранилища наркотических веществ на общую сумму в 6 миллионов фунтов.

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Правоохранительные органы нашли у Максвелла более 60 кг кокаина и героина, а также 2,5 миллиона фунтов наличными. В суде было доказано, что Лейтон выполнял функцию наркокурьера и получал 500 фунтов в месяц за услуги.

Арест экс-футболиста был проведен после того, как сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью взломали службу обмена зашифрованными сообщениями, которую использовали лидеры банд.

Максвелл был одним из восьми обвиняемых, приговоренных в общей сложности к 80 годам тюремного заключения в Королевском суде Кардиффа.

Лейтон Максвелл является воспитанником "Ливерпуля", цвета которого защищал с 1999 по 2001 год. Также выступал за "Суонси", "Кардифф" и ряд клубов из низших дивизионов Англии. Он завершил футбольную карьеру в 2004 году.

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