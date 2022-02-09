Артем Кравец покинул одного из лидеров чемпионата Турции - "Коньяспор".
Об этом сообщает пресс-служба "Коньяспора".
Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. 32-летний украинский нападающий в этом сезоне потерял место в стартовом составе и в целом сыграл всего 12 минут во всех турнирах.
Турецкие СМИ отмечают, что Кравец может продолжить карьеру в клубе из второго турецкого дивизиона (Первая лига) "Коджаэлиспор".
Заметим, что "Коньяспор" идет на втором месте в чемпионате Турции. Кравец играл за эту команду с сентября 2020 года. Артем провел 32 матча за "Коньяспор" и забил девять голов, а также отдал три голевые передачи.
— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) February 8, 2022
Артем Кравец: карьера
- Кравец известен своими выступлениями за киевское "Динамо". Артем играл за "бело-синих" с 2005 по 2017 год. Форвард в этот период ходил в аренды в киевский "Арсенал", немецкий "Штутгарт", испанскую "Гранаду". С 2018 по 2020 Артем два с половиной года провел в турецком "Кайсериспоре" на полноценном контракте.
- В 2020 году Кравец вернулся в киевское "Динамо", провел один матч и покинул команду. Он аргументировал это тем, что хочет получать постоянную игровую практику, чтобы пробиться в сборную Украины.
- За национальную сборную Украины Кравец сыграл 23 поединка и забил 8 голов.