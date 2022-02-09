Артем Кравец больше не является футболистом "Коньяспора".

Артем Кравец покинул одного из лидеров чемпионата Турции - "Коньяспор".

Об этом сообщает пресс-служба "Коньяспора".

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. 32-летний украинский нападающий в этом сезоне потерял место в стартовом составе и в целом сыграл всего 12 минут во всех турнирах.

Турецкие СМИ отмечают, что Кравец может продолжить карьеру в клубе из второго турецкого дивизиона (Первая лига) "Коджаэлиспор".

Заметим, что "Коньяспор" идет на втором месте в чемпионате Турции. Кравец играл за эту команду с сентября 2020 года. Артем провел 32 матча за "Коньяспор" и забил девять голов, а также отдал три голевые передачи.

— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) February 8, 2022

Артем Кравец: карьера