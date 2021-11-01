Надежда Навроцкая ошарашила заявлениями об Анатолии Тимощуке, который сейчас работает в России.

Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая заявила, что экс-капитан сборной Украины по футболу вывез в Россию икон на 10 миллионов евро.

Навроцкая дала интервью для FanDay.

"Контрабанда в особо крупном размере - около 10 млн евро. Тимощук их вывез в Россию. Он когда-то рассказывал, что это украинское достояние и все такое. Но вывез их в Россию, и они находятся в подвале его дома. Это были наши иконы, но по сути нельзя вывозить такие ценности из Украины", - сказала экс-жена Тимощука, у которого хобби - коллекционировать иконы.

"Из Донецка Тимощук тоже вывез через свои связи наше имущество, все, что мог, в Россию. А почему бы и нет? В первые годы войны Тимощук получил даже какую-то грамоту от руководства "ДНР". Поэтому из Донецка тоже может вывозить, что хочет. Поэтому я убеждена, что из России Тимощук не собирается вообще никогда возвращаться в Украину. Когда были варианты вернуться через Шевченко, Павелко, Ахметова. Но не думаю, что он этого хотел на самом деле", - добавила Навроцкая.

Напомним, что Тимощук дал комментарий относительно украино-российских отношений.

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Анатолий Тимощук: карьера

Тимощук был капитаном донецкого "Шахтера", после чего перешел в питерский "Зенит", а затем - в "Баварию". Позже он вернулся в российский клуб, а в 2016-м году завершил карьеру в составе казахстанского "Кайрата".

За сборную Украины Тимощук провел 144 матча и забил 4 гола. Он является рекордсменом команды по количеству проведенных игр.

С 2017 года экс-полузащитник начал тренерскую карьеру в "Зените" (Санкт-Петербург).

Автор: Артем Будрин