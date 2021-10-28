Витиньо не играл в футбол на протяжении пяти месяцев.

Бразильский новичок "Динамо" рассказал о том, как едва не умер из-за бактериальной инфекции.

Это произошло, когда Витиньо уже играл за "Атлетико Паранаенсе" в Бразилии. Футболист попал в больницу из-за инфекции, которая поразила органы. За два месяца до этого Витиньо переболел коронавирусом - возможно, его иммунитет был ослаблен. В больнице бразилец находился на протяжении двенадцати дней.

В интервью YouTube-каналу SportArena Витиньо подтвердил, что действительно мог умереть:

"Пять месяцев я не играл в футбол вообще. Подстригал ногти и занес бактериальную инфекцию. Еще бы немного, и я, наверное, с вами бы здесь не говорил. Но, слава Богу, я здесь и воплощаю свои мечты".

"В прессе писали правду, что я мог умереть. Три дня я был в реанимации, где-то между жизнью и смертью. Эта инфекция атаковала все мои органы. Если бы не Бог, меня бы здесь сегодня не было", - также сказал Витиньо.

Витиньо: трансфер в "Динамо"

22-летний Витиньо летом перешел в "Динамо" из "Атлетико Паранаенсе", подписав пятилетний контракт.

По неофициальной информации, "Динамо" заплатило за вингера 5,5 миллиона евро.

В составе "Динамо" Витиньо провел восемь матчей и пока не забил свой дебютный гол.

Автор: Антон Дударь