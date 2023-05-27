"Бавария" в последнем туре вырвала чемпионский титул.

В субботу, 27 мая, состоялись матчи заключительного 34-го тура немецкой Бундеслиги.

По итогам этого тура определился чемпион Германии по футболу. Им стала мюнхенская "Бавария", победившая в гостях "Кельн".

Стоит отметить, что перед этим туром судьба чемпионского титула была в руках дортмундской "Боруссии". Однако "шмели" в заключительном туре сенсационно потеряли очки на своем поле в игре с "Майнцом" и упустили шанс впервые за 11 лет выиграть Бундеслигу.

Напомним, в последний раз "Боруссия" Дортмунд становилась чемпионом Германии в сезоне-2011/2012 под руководством Юргена Клоппа.

Чемпионат Германии. Результаты 34-го тура

"Боруссия" Д - "Майнц" - 2:2

Голы: Геррейро, 69, Зюле, 90+6 - Ханче-Ольсен, 15, Онисиво, 24

Обзор матча:

"Кельн" - "Бавария" - 1:2

Голы: Любичич, 81 пен - Коман, 8, Мусиала, 89

Обзор матча:

"Айнтрахт" - "Фрайбург" - 2:1

Голы: Коло Муани, 83, Дина, 90+1 - Грифо, 45

"Боруссия" М - "Аугсбург" - 2:0

Голы: Нец, 4, Хофманн, 40

"Бохум" - "Байер" - 3:0

Голы: Форстер, 19, Асано, 34, Штегер, 86

"Вольфсбург" - "Герта" - 1:2

Голы: Камински, 2 - Маза, 55, Рихтер, 68

"РБ Лейпциг" - "Шальке" - 4:2

Голы: Лаймер, 10, Нкунку, 19, 90+4, Поульсен, 82 - Камински, 28, Орбан, 49 аг

"Унион" - "Вердер" - 1:0

Гол: Хедира, 81

"Штутгарт" - "Хоффенхайм" - 1:1

Голы: Томас, 80 - Бебу, 75

Итоговое турнирное положение команд в Бундеслиги

Мюнхенская "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд набрали по 71 баллу и заняли первое и второе места соответственно. Мюнхенцы опередили "шмелей" благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов. Третье место по итогам чемпионата занял "РБ Лейпциг" с 66 очками. "Унион Берлин" финишировал четвертым, набрав 62 балла. Таким образом, именно эти четыре клуба представят Германию в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В групповой раунд Лиги Европы по итогам сезона путевку завоевал "Фрайбург", финишировавший пятым с 59 очками.

"Байер" занял шестое место, набрав 50 очков, и квалифицировался в Лигу конференций.

Покинули Бундеслигу берлинская "Герта" (18-е место, 29 очков) и "Шальке" (17-е место, 31 очко). "Штутгарт" с 33 баллами финишировал 16-м и сыграет матч за право остаться в Бундеслиге с командой, которая займет третье место во второй Бундеслиге.

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