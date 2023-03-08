Бельгийский клуб проиграл "Бенфике" с общим счетом 1:7.

Во вторник, 7 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Брюгге".

Игра проходила на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне и завершилась разгромной победой португальского клуба.

Счет в игре был открыт на 38-й минуте - гол забил Рафа Силва. На второй добавленной к первому тайму минуте Гонсалу Рамуш удвоил преимущество хозяев, а на 57-й минуте довел счет до разгромного.

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На 71-й минуте Жоау Мариу забил четвертый гол "Бенфики", на 77-й минуте Давид Нерес отправил в ворота "Брюгге" пятый мяч. На 87-й минуте усилиями Бьорна Мейера "Брюгге" забил "гол престижа".

Отметим, украинский форвард "Брюгге" Роман Яремчук провел на поле 62 минуты, отличившись лишь желтой карточкой в первом тайме.

"Бенфика" - "Брюгге" - 5:1

Голы: Силва, 38, Рамуш, 45+2, 57, Мариу, 71 пен, Нерес, 77 - Мейер, 87

"Бенфика": Влаходимос, Ба (Жилберто, 63), Отаменди (Морато, 74), Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу (Жоау Невеш, 74), Рафа Силва, Эурснес, Шикинью (Нерес, 63), Флорентину, Гонсалу Рамуш

"Брюгге": Миньоле, Мата (Одои, 63), Мехеле, Силла, Мейер, Ванакен (Ритс, 75), Нильсен, Ланг (Нвадике, 46), Соуа (Нуса, 75), Яремчук (Жуджла, 62), Бьюкенен

Предупреждения: Яремчук (17), Ланг (20), Отаменди (29), Силла (43), Мейер (48)

Обзор матча:

Таким образом, двухматчевое противостояние команд завершилось победой "Бенфики" с общим счетом 7:1 и проходом португальцев в следующий раунд соревнования.

Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги чемпионов пройдет 17 марта.

Финал Лиги чемпионов-2022/23 пройдет 10 июня 2023 года на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", который в прошлогоднем финале одолел "Ливерпуль".

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