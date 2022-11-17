Герхард Родакс погиб в возрасте 57 лет.

Бывший нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Австрии по футболу Герхард Родакс погиб в возрасте 57 лет.

Как сообщает издание SportORF, трагедия произошла утром 16 ноября поблизости Трайскирхена. Родакс погиб под колесами поезда, который ехал со скоростью 150 километров в час. У машиниста не было шансов вовремя затормозить.

Австрийские СМИ пишут, что это самоубийство. Герхард Родакс приехал на место своей смерти на собственном автомобиле и вышел на железнодорожные пути перед поездом.

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Вероятной причиной такого решения называют тяжелую болезнь, о которой мужчина узнал накануне. У него остались жена и двое детей.

Пресс‑служба Австрийского футбольного союза (OFB) выразила свои соболезнования в связи с гибелью бывшего игрока сборной Австрии.

"Семья OFB оплакивает кончину экс‑форварда национальной команды Родакса".

Также отреагировали на смерть Родакса и в мадридском "Атлетико".

"Семья "красно-белых" оплакивает смерть Герхарда Родакса. Австрийский игрок выступал за нашу команду в сезоне 1990/91 и выиграл Кубок Испании. Ты всегда будешь в наших сердцах".

Во время футбольной карьеры Герхард Родакс выступал за австрийские клубы "Рапид" и "Адмиру Ваккер", а также за мадридский "Атлетико".

В Мадриде он провел всего один сезон, поскольку тогда в Испании действовал жесткий лимит на легионеров. В составе "Атлетико" выиграл Кубок Испании в 1991 году.

В 1985 году дебютировал в официальных матчах в составе сборной Австрии.

4 октября 1989 года забил первый гол за сборную. 28 марта 1990 года его гол помог команде одержать выездную победу над Испанией со счетом 3:2.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1990 года в Италии. Родакс до сих пор остается автором последнего победного гола Австрии в финальных частях на чемпионатах мира - против США (2:1) на ЧМ-1990.

За сборную Австрии Герхард провел 20 матчей, забив 3 гола.

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