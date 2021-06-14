Турнир сборных Южной Америки проходит в Бразилии.

В Бразилии стартовал Кубок Америки-2021 по футболу.

В первый игровой день состоялось два поединка. В матче-открытии турнира сборная Бразилии разгромила Венесуэлу.

Бразилия - Венесуэла - 3:0

Голы: Маркиньос, 23, Неймар, 64 (с пенальти), Габриэл Барбоза, 89

Бразилия: Алиссон, Лоди (Алекс Сандро, 46), Маркиньос, Милитао, Данило, Фред (Фабиньо, 85), Каземиро, Пакета (Рибейро, 46), Неймар, Жезус (Винисиус, 85), Ришарлисон (Габриэл Барбоза, 65)

Венесуэла: Гратероль, Кумана, Маго, Мартинес, Ла Мантия, Гонсалес (Эрнандес, 90), Касерес (Кастильо, 84), Мансано (Селис, 77), Морено, Мартинес, Аристегьета (Кордова, 77)

Видеообзор матча от MEGOGO.

Еще в одном поединке дня Колумбия минимально одолела Эквадор.

Колумбия – Эквадор - 1:0

Гол: Кардона, 42

Колумбия: Оспина, Морено (Тесильо, 45), Мурильо (Санчес, 82), Мина, Муньос, Кардона (Куэльяр, 82), Урибе (Перес, 61), Барриос, Куадрадо, Борха (Сапата, 61), Борре

Эквадор: Ортис, Эступиньян, Инкалиэ, Арболеда, Пресиадо, Мартинес (Мена, 59), Кайседо (Диас, 80), Мендес, Плата (Пресиадо, 69), Эстрада (Кайседо, 69), Валенсия

Кубок Америки-2021: что нужно знать

Турнир должен был пройти в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год.

Изначально Кубок Америки должны были совместно принять Аргентина и Колумбия, но из-за ситуации с коронавирусом и протестов он был перенесен в Бразилию.

На Кубке Америки также должны были сыграть две приглашенные команды из Азии - Катар и Австралия. Но из-за переноса турнира и накладки с матчами отбора на ЧМ-2022 они отказались от участия.

В группе А выступают Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор и Венесуэла. В группе В - Аргентина, Боливия, Чили, Уругвай и Парагвай. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

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Автор: Антон Дударь