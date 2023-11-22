В ночь на 22 ноября состоялся центральный поединок шестого тура отбора на ЧМ-2026 по футболу в Южной Америке, в котором сборная Бразилии принимала Аргентину. 

Игра проходила на знаменитом стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро и завершилась победой гостей. 

Исход этой встречи решил один гол, автором которого стал центральный защитник сборной Аргентины Николас Отаменди. Он отправил мяч в сетку ворот ударом головой после подачи с углового в исполнении Джовани Ло Чельсо. 

Видео дня

Бразилия - Аргентина - 0:1

Гол: Отаменди 63

Бразилия: Алиссон, Эмерсон, Маркиньос (Нино 46), Габриэл (Жоэлинтон 72), Карлос Аугусто, Андре, Гимарайнс (Дуглас Луис 78), Рафинья (Эндрик 72), Родриго, Мартинелли (Вейга 78), Жезус

Аргентина: Мартинес, Акунья (Тальяфико 66), Отаменди, Ромеро, Молина, Мак Аллистер, Де Пауль, Фернандес (Паредес 70), Ло Чельсо (Гонсалес 70), Альварес (Ди Мария 78), Месси (Лаутаро Мартинес 78)

ПредупрежденияЖезус 5, Рафинья 14, Аугусто 33

Удаление: Жоэлинтон 82

Обзор матча:

Стоит отметить, что сборная Бразилии потерпела первое домашнее поражение в истории квалификации на чемпионат мира! Она была единственной южноамериканской сборной, которая еще не проигрывала дома в рамках отбора на первенство планеты. Беспроигрышная серия "пентакампеонов" длилась 64 матча (53 победы и 13 ничьих). 

Добавим, что сборная Бразилии провально выступает в отборе на ЧМ-2026. Команда не может выиграть уже четыре игры подряд: Колумбия (1:2), Уругвай (0:2), Венесуэла (1:1). 

Сборная Аргентины набрала 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице отбора на ЧМ-2026. сборная Бразилии опустилась на шестое место. В активе команды всего 7 набранных очков. 

В следующем туре отбора на ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии сыграет против Эквадора, а Аргентина встретится с национальной командой Чили. 

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