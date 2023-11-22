Бразилия впервые в истории проиграла домашний матч в рамках отбора на ЧМ-2026.

В ночь на 22 ноября состоялся центральный поединок шестого тура отбора на ЧМ-2026 по футболу в Южной Америке, в котором сборная Бразилии принимала Аргентину.

Игра проходила на знаменитом стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро и завершилась победой гостей.

Исход этой встречи решил один гол, автором которого стал центральный защитник сборной Аргентины Николас Отаменди. Он отправил мяч в сетку ворот ударом головой после подачи с углового в исполнении Джовани Ло Чельсо.

Видео дня

Бразилия - Аргентина - 0:1

Гол: Отаменди 63

Бразилия: Алиссон, Эмерсон, Маркиньос (Нино 46), Габриэл (Жоэлинтон 72), Карлос Аугусто, Андре, Гимарайнс (Дуглас Луис 78), Рафинья (Эндрик 72), Родриго, Мартинелли (Вейга 78), Жезус

Аргентина: Мартинес, Акунья (Тальяфико 66), Отаменди, Ромеро, Молина, Мак Аллистер, Де Пауль, Фернандес (Паредес 70), Ло Чельсо (Гонсалес 70), Альварес (Ди Мария 78), Месси (Лаутаро Мартинес 78)

Предупреждения: Жезус 5, Рафинья 14, Аугусто 33

Удаление: Жоэлинтон 82

Обзор матча:

Стоит отметить, что сборная Бразилии потерпела первое домашнее поражение в истории квалификации на чемпионат мира! Она была единственной южноамериканской сборной, которая еще не проигрывала дома в рамках отбора на первенство планеты. Беспроигрышная серия "пентакампеонов" длилась 64 матча (53 победы и 13 ничьих).

Добавим, что сборная Бразилии провально выступает в отборе на ЧМ-2026. Команда не может выиграть уже четыре игры подряд: Колумбия (1:2), Уругвай (0:2), Венесуэла (1:1).

Сборная Аргентины набрала 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице отбора на ЧМ-2026. сборная Бразилии опустилась на шестое место. В активе команды всего 7 набранных очков.

В следующем туре отбора на ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии сыграет против Эквадора, а Аргентина встретится с национальной командой Чили.

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