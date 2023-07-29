Контракт Фабинью будет рассчитан на три года.

Полузащитник "Ливерпуля" Фабинью перейдет в саудовский "Аль-Иттихад", сообщил журналист Фабрицио Романо.

Игрок уже прошел медосмотр. Клубы должны в ближайшее время подписать все необходимые документы. Контракт будет рассчитан на три года. Его зарплата составит 25 миллионов евро в год, а "Ливерпуль" получит 45 миллионов.

"Аль-Иттихад" летом уже подписал Карима Бензема и Н'Голо Канте. "Ливерпуль" покинули, кроме Фабинью, Роберто Фирмино и Джордан Хендерсон. Бразилец будет выступать за "Аль-Ахли". Хендерсон стал футболистом "Аль-Иттифак", где главным тренером работает легендарный Стивен Джеррард.

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В минувшем сезоне Фабинью сыграл за "Ливерпуль" 49 матчей во всех турнирах, отдал две результативных передачи. Контракт с мерсисайдцами рассчитан у Фабинью до 2026-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 42 миллиона евро.

Фабинью провел 14 матчей за национальную сборную Бразилии. С "Ливерпулем" он выиграл по одному разу АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА.

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