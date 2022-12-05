Знаменитый экс-футболист решил посмотреть футбол с друзьями, пропустив семейный ужин.

Знаменитый экс-нападающий миланского "Интера" и сборной Бразилии Адриано Лейте Рибейро расстался со своей женой Микаэлой Мескитой на 24-й день брака.

По информации издания Globo Extra, причиной развода стал поединок ЧМ-2022 по футболу. Адриано отправился к своим друзьям на просмотр матча Бразилии против Швейцарии и не возвращался домой целых два дня.

Сообщается, что в ноябре 40-летний Адриано и 25-летняя Микаэла Мескита заключили брак. Они запланировали вечеринку 28 ноября в честь женитьбы для небольшого круга семьи и друзей, которая так и не состоялась, потому что экс-футболист выбрал чемпионат мира.

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Вернувшись домой, Адриано принес супруге свои извинения, однако они не были приняты. В результате, все вылилось в крупную ссору, которая и привела к скоротечному разводу.

Адриано и Микаэла уже отписались друг от друга в социальных сетях, а девушка также удалила все совместные фото.

Адриано Лейте Рибейро: карьера и достижения

За период своей карьеры Адриано выступал за бразильские "Фламенго", "Сан-Паулу", "Коринтианс", "Атлетико Паранаэнсе", итальянские "Интер" Милан, "Фиорентину", "Парму", "Рому", а также американский "Майами Юнайтед".

Наибольшую славу Адриано заработал играя за миланский "Интер", в составе которого провел пять сезонов. Бразильский нападающий сыграл 177 матчей за "Интер", в которых забил 74 гола и отдал 29 голевых передач. С миланским клубом форвард выиграл 4 чемпионства в Серии А, два Кубка Италии и два Суперкубка страны.

Также Адриано дважды выигрывал чемпионат Бразилии - в составе "Фламенго" и "Коринтианса".

За национальную сборную Бразилии Адриано сыграл 48 матчей, в которых забил 27 голов. Вместе с "селесао" Адриано выиграл Копа Америка в 2004 году и Кубок Конфередаций в 2005 году.

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