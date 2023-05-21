Последний раз "Боруссия" брала чемпионат Германии в сезоне 2011/12.

В воскресенье, 21 мая, состоялся поединок 33 тура немецкой Бундеслиги, в котором "Аугсбург" встречался с дортмундской "Боруссией". Игра проходила на стадионе "ВВК Арена" и завершилась победой гостей - 0:3.

В первом тайме "шмели" не смогли забить, несмотря на свое тотальное доминирование на поле. Во второй половине встречи они трижды расписались в воротах Томаша Коубека. Дубль на счету Себастьена Алле, еще один мяч забил Юлиан Брандт.

34-й тур станет последним в сезоне Бундеслиги. "Бавария" и "Боруссия" подходят к этому рубежу с разницей в два очка в пользу "шмелей" (70 против 68).

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В последнем туре мюнхенский гранд приедет в гости к "Кельну", а дортмундская команда дома примет "Майнц". Таким образом, "Боруссия" на глазах родной публики может выиграть золотые медали Бундеслиги, потому что все в их руках - "Бавария" уже не может повлиять на ситуацию критическим образом. Последний раз "Боруссия" брала чемпионат Германии в сезоне 2011/12. После этого "Бавария" непременно все годы выигрывала Бундеслигу.

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