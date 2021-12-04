В 14-м туре чемпионата Германии сойдутся главные претенденты на чемпионский титул.

В субботу, 5 декабря, состоится поединок 14-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором "Боруссия" Дортмунд примет мюнхенскую "Баварию". Матч пройдет в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

Начало игры в 19:30 по киевскому времени.

Где смотреть матч Боруссия Д - Бавария

Увидеть поединок Бундеслиги, в котором дортмундская "Боруссия" попробует сдержать яростного форварда "Баварии" Роберта Левандовски, можно будет в прямой трансляции на видеосервисе MEGOGO.

Прогноз на матч Боруссия Д - Бавария

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех дортмундцев оценен экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 4.45.

Читайте также"Он признался мне, что страдает": Луис Суарес рассказал о причинах сложной адаптации Месси в ПСЖБукмекеры уверены, что матч "Боруссия" Дортмунд - "Бавария" получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча - за 3.40. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.06. Поставить на "обе забьют" можно за 1.33.

"Боруссия" Дортмунд - "Бавария": перед матчем

"Бавария" лидирует в турнирной таблице Бундеслиги с 31 очком в активе после 13-ти туров.

"Боруссия" Дортмунд идет на втором месте, отставая от мюнхенского клуба всего на один балл.

В этом поединке сойдутся главные голеадоры Бундеслиги - Роберт Левандовски и Эрлинг Холанд. В активе поляка 14 забитых голов в этом сезоне чемпионата Германии, у норвежца - 10.

Дополнительной мотивацией для Левандовски станет еще то, что накануне поляк проиграл борьбу Месси за "Золотой мяч-2021". Форвард "Баварии" наверняка выдаст очередной невероятный матч, чтобы доказать всем, что он заслуживал получить этот приз.

Автор: Владимир Медяник