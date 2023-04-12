Роман Зозуля прокомментировал кадры отрезания головы российскими оккупантами украинскому пленному.

Бывший нападающий национальной сборной Украины по футболу Роман Зозуля, который играет за испанский клуб "Райо Махадаонда", прокомментировал резонансное видео зверской казни украинского военнопленного российскими оккупантами.

Футболист отметил, что эти кадры еще больше сплотят украинский народ и призвал больше донатить на ВСУ, чтобы помочь защитникам Украины победить в этой войне.

"Я не буду выкладывать видео, где свинорылые режут нашего героя. Я не могу. Просто боль и злость. Хочу сказать только одно - это не люди. Это даже не отбросы. Это мусор. Весь народ этой нации, кто до сих пор поддерживает войну - мусор. Их нельзя жалеть.

Видео дня

Это видео не может сломать нас. Оно только сплотит и сгенерирует еще больше ярости и гнева. Теперь наши воины будут уничтожать вас еще больше. Без сожаления, без лишних мыслей – уничтожать.

А народу нужно перевести свою ярость в донаты. Еще больше помогать нашей армии. Ублюдки, вас даже в аду будут черти пытать так, как еще никого не пытали. Друзья - объединяемся и донатим на победу! На месть!", – написал Роман Зозуля в своем Telegram-канале.

Напомним, 11 апреля в интернете появилось видео жестокой расправы над украинским военнопленным. На опубликованных кадрах видно, как оккупанты отрезают голову еще живому бойцу ВСУ.

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