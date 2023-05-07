Победу миланскому клубу принесли голы Димарко и Лукаку.

В субботу, 6 мая, состоялся поединок 34-го тура итальянской Серии А, в котором "Интер" противостоял "Роме".

Игра проходила на стадионе "Олимпико" в Риме и завершилась уверенной победой миланского клуба.

Первый гол футболисты "Интера" забили на 33-й минуте встречи - с передачи Дензела Дюмфриса отличился Федерико Димарко. На 74-й минуте матча гостям удалось удвоить преимущество - Ромелу Лукаку отправил мяч в сетку ворот римлян после передачи Латуро Мартинеса.

Видео дня

"Рома" - "Интер" - 0:2

Голы: Димарко, 33, Лукаку, 74

"Рома": Патрисиу, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Залевски (Миссори, 90+3), Камара (Пизилли, 90+3), Матич (Тахірович, 90+3), Бове (Дибала, 72), Спинаццола, Пеллегрини, Белотти (Абрахам, 75)

"Интер": Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Думфрис (Белланова, 60), Барелла (Гальярдини, 82), Брозович, Чалханоглу (Мхитарян, 71), Димарко (Де Врей, 71), Лукаку, Корреа (Мартинес, 60)

Предупреждения: Манчини, Пеллегрини, Спинаццола - Мартинес, Гальярдини

Обзор матча:

Победа в этой игре позволила "Интеру" обойти "Милан" в турнирной таблице Серии А. "Нерадзурри" с 63 очками занимают 4-е место, позволяющее попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. "Милан" с 61 баллом идет пятым. "Рома" (58) опустилась на 7-е место. Подопечные Жозе Моуриньо не могут победить в Серии А уже четыре матча кряду.

В следующем туре чемпионата Италии "Рома" сыграет против "Болоньи" (14 мая), а "Интер" встретится с "Сассуоло" (13 мая).

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