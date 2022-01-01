В воскресенье, 2 января, в рамках 21-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский "Челси" померяется силами с "Ливерпулем". Игра пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.
В этом поединке встретятся одни из главных претендентов на чемпионский титул в АПЛ. "Ливерпуль" в случае победы над "синими" сможет обойти их в турнирной таблице чемпионата и выйти на вторую позицию.
Читайте такжеЗвездного футболиста Манчестер Сити побили и ограбили (фото)В стане обоих коллективов есть небольшие кадровые проблемы перед матчем. У "Челси" в поединке против "красных" не смогут сыграть защитники Рис Джеймс, Тьяго Силва и Бен Чилуэлл. Также под вопросом участие в игре нападающего Тимо Вернера, защитника Андреаса Кристенсена и полузащитника Лофтуса-Чика. Юрген Клопп в свою очередь в дуэли с "пенсионерами" не сможет рассчитывать на голкипера Адриана, защитника Эндрю Робертсона и полузащитника Харви Эллиота. Под вопросом участие в поединке нападающих Минамино и Ориги, а также испанского полузащитника Тьяго Алькантары.
Челси - Ливерпуль: где смотреть матч
В прямом эфире противостояние грандов английского футбола покажет телеканал "Setanta Sports".
Также трансляция матча 21-го тура АПЛ будет доступна на медиасервисе MEGOGO.
Начало встречи - в 18.30.
Челси - Ливерпуль: прогноз на матч
Фаворитом этого противостояния букмекеры считают гостей.
На победу "Ливерпуля" дают коэффициент 2.58, на ничью - 3.54, а победа "Челси" оценивается коэффициентом 2.81.
На то, что подопечные Томаса Тухеля смогут не проиграть, букмекеры установили коэффициент 1.58, в то же время, коэффициент на то, что не проиграют гости - 1.47.
Читайте такжеЛегендарный экс-капитан сборной Англии официально вернулся в ЧелсиБукмекеры уверены, что матч "Челси" - "Ливерпуль" получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча - за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на "обе забьют" можно за 1.64.
Челси - Ливерпуль: перед матчем
- "Челси" перед матчем 21-го тура с 42 заработанными очками идет на 2-й позиции в турнирной таблице АПЛ.
- "Ливерпуль" занимает 3-е место с 41 баллом в активе.
- Поединок этих команд в первом круге на стадионе "Ливерпуля" завершился вничью 1:1.