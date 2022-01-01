В 21-м туре АПЛ встретятся одни из главных претендентов на чемпионство.

В воскресенье, 2 января, в рамках 21-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский "Челси" померяется силами с "Ливерпулем". Игра пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

В этом поединке встретятся одни из главных претендентов на чемпионский титул в АПЛ. "Ливерпуль" в случае победы над "синими" сможет обойти их в турнирной таблице чемпионата и выйти на вторую позицию.

Читайте такжеЗвездного футболиста Манчестер Сити побили и ограбили (фото)В стане обоих коллективов есть небольшие кадровые проблемы перед матчем. У "Челси" в поединке против "красных" не смогут сыграть защитники Рис Джеймс, Тьяго Силва и Бен Чилуэлл. Также под вопросом участие в игре нападающего Тимо Вернера, защитника Андреаса Кристенсена и полузащитника Лофтуса-Чика. Юрген Клопп в свою очередь в дуэли с "пенсионерами" не сможет рассчитывать на голкипера Адриана, защитника Эндрю Робертсона и полузащитника Харви Эллиота. Под вопросом участие в поединке нападающих Минамино и Ориги, а также испанского полузащитника Тьяго Алькантары.

Челси - Ливерпуль: где смотреть матч

В прямом эфире противостояние грандов английского футбола покажет телеканал "Setanta Sports".

Также трансляция матча 21-го тура АПЛ будет доступна на медиасервисе MEGOGO.

Начало встречи - в 18.30.

Челси - Ливерпуль: прогноз на матч

Фаворитом этого противостояния букмекеры считают гостей.

На победу "Ливерпуля" дают коэффициент 2.58, на ничью - 3.54, а победа "Челси" оценивается коэффициентом 2.81.

На то, что подопечные Томаса Тухеля смогут не проиграть, букмекеры установили коэффициент 1.58, в то же время, коэффициент на то, что не проиграют гости - 1.47.

Читайте такжеЛегендарный экс-капитан сборной Англии официально вернулся в ЧелсиБукмекеры уверены, что матч "Челси" - "Ливерпуль" получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча - за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на "обе забьют" можно за 1.64.

Челси - Ливерпуль: перед матчем