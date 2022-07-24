Виталий Миколенко открыл счет в поединке "Эвертона" против "Блэкпула".

Сегодня, 24-го июля, "Эвертон" под руководством Фрэнка Лэмпарда в рамках подготовки к новому сезону играет товарищеский матч на выезде против "Блэкпула".

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе на этот поединок и отличился эффектным голом на 6-й минуте встречи. Его команда выигрывает после первого тайма со счетом 2:1. Второй гол на счету полузащитника Тома Дэвиса.

"Блэкпул" - "Эвертон" - 1:2

Голы: Медин, 44 - Миколенко, 6, Дэвис, 11

"Эвертон": Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Мина, Годфри, Миколенко, Дукуре, Дэвис, Гордон, Рондон, Алли

Видео гола Миколенко:

Этот забитый мяч стал для 23-летнего игрока сборной Украины вторым в составе "Эвертона" - первый гол Виталий забил в прошлом сезоне АПЛ в ворота "Лестера".

Напомним, в прошлом сезоне Миколенко сыграл 16 матчей за "Эвертон" во всех турнирах. Его команда финишировала на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков за 38 сыгранных матчей.

Виталий Миколенко: трансфер в "Эвертон"

Миколенко является воспитанником киевского "Динамо". Английский "Эвертон" приобрел защитника у киевлян за 22 миллиона евро.

Украинец подписал с "Эвертоном" контракт, который действует до лета 2026 года.

23-летний левый защитник сыграл 26 матчей за национальную сборную Украины и забил один гол.

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