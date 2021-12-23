Болельщики увидели драматический матч на "Энфилде".

В четвертьфинале Кубка английской лиги состоялся удивительный поединок между "Ливерпулем" и "Лестером".

Джейми Варди оформил в дебюте игры дубль и вывел "лисиц" вперед. Алекс Окслейд-Чемберлен отквитал один мяч для мерсисайдцев, но Джеймс Мэддисон снова увеличил преимущество "Лестера".

Во втором тайме Диого Жота сократил отставание "Ливерпуля" до минимума, а Такуми Минамино на 90+5-й минуте сделал счет на табло 3:3! "Красные" совершили камбэк!

По регламенту в данном турнире овертаймов не предусмотрено и команды определяли победителя в серии послематчевых пенальти. Там соперники выполнили по 6 ударов и со счетом 5:4 победу отпраздновали подопечные Юргена Клоппа.

"Ливерпуль" - "Лестер" - 3:3 (после пенальти - 5:4)

Голы: Окслейд-Чемберлен, 19, Жота, 68, Минамино, 90+5 - Варди, 9, 13, Мэддисон, 33

"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли (Жота, 46), Гомес, Куметио (Конате, 46), Цимикас (Бек, 80), Хендерсон (Кейта, 59), Мортон (Милнер, 46), Окслейд-Чемберлен, Минамино, Фирмино, Уильямс

"Лестер": Шмайхель, Перейра (Олбрайтон, 42), Союнчу (Вестергор, 60), Сумаре, Томас, Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Дьюсбери-Холл (Бертранд, 60), Дака (Ихеаначо, 55), Варди

Незабитые пенальти в послематчевой серии: Минамино (5, перекладина) - Томас (4, голкипер), Бертранд (6, голкипер)

Забитые пенальти: Милнер, Фирмино, Окслейд-Чемберлен, Кейта, Жота - Тилеманс, Мэддисон, Олбрайтон, Ихеаначо

Видео обзор поединка

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