Украинский специалист получает эту награду шестой месяц подряд.

Украинский специалист Сергей Ребров, который работает главным тренером "Аль-Айна", был признан лучшим наставником декабря и января в чемпионате ОАЭ.

В декабре и январе подопечные Реброва сыграли четыре матча в чемпионате, одержав три победы и потерпев одно поражение.

Для 47-летнего тренера эта награда уже стала пятой подряд. До этого украинец признавался лучшим тренером чемпионата ОАЭ в августе, сентябре, октябре и ноябре.

Отметим, что в пятницу, 11 февраля, "Аль-Айн" поздравил своего тренера с наградой, разбив "Эмирейтс Клаб" в матче 15 тура чемпионата ОАЭ.

"Эмирейтс Клаб" - "Аль-Айн" - 0:3

Голы: Арболеда, 27, Барман, 62, Лаба, 71

В текущем сезоне чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" Сергея Реброва набрал 36 очков и сохранил отрыв от второго места в 6 пунктов. "Эмирейтс Клаб" идет на последнем месте с 5 баллами.

В следующем туре команда Реброва сыграет с "Баниясом" 18 февраля.

Сергей Ребров: тренерская карьера и достижения