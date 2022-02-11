Украинский специалист Сергей Ребров, который работает главным тренером "Аль-Айна", был признан лучшим наставником декабря и января в чемпионате ОАЭ.
В декабре и январе подопечные Реброва сыграли четыре матча в чемпионате, одержав три победы и потерпев одно поражение.
Для 47-летнего тренера эта награда уже стала пятой подряд. До этого украинец признавался лучшим тренером чемпионата ОАЭ в августе, сентябре, октябре и ноябре.
Отметим, что в пятницу, 11 февраля, "Аль-Айн" поздравил своего тренера с наградой, разбив "Эмирейтс Клаб" в матче 15 тура чемпионата ОАЭ.
"Эмирейтс Клаб" - "Аль-Айн" - 0:3
Голы: Арболеда, 27, Барман, 62, Лаба, 71
В текущем сезоне чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" Сергея Реброва набрал 36 очков и сохранил отрыв от второго места в 6 пунктов. "Эмирейтс Клаб" идет на последнем месте с 5 баллами.
В следующем туре команда Реброва сыграет с "Баниясом" 18 февраля.
Сергей Ребров: тренерская карьера и достижения
- Ребров возглавил "Аль-Айн" в июне 2021 года. Ранее он тренировал киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".
- Он дважды приводил "Динамо" к победам в чемпионате Украины и Кубке Украины, а также выиграл один Суперкубок страны. Под руководством Реброва в сезоне 2015-2016 "Динамо" впервые со времен Валерия Лобановского вышло в плей-офф Лиги чемпионов.
- "Аль-Ахли" Ребров привел к серебряным медалям чемпионата Саудовской Аравии, после чего покинул команду.
- С "Ференцварошем" за три сезона украинский тренер трижды выиграл чемпионат Венгрии, а в сезоне 2020-2021 впервые за 25 лет вывел венгерский клуб в групповой этап Лиги чемпионов.
- В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе лучшим тренером десятилетия. Кроме того, его назвали лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.
- Летом 2021 года Ребров был максимально близок к тому, чтобы возглавить сборную Украины, но не смог договориться о расторжении контракта с "Аль-Айном".