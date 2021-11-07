"Молотобойцы" вышли на третье место в турнирной таблице.

В воскресенье, 7 ноября, в рамках 11-го тура английской Премьер лиги лондонский "Вест Хэм" играл против "Ливерпуля". Матч проходил на стадионе "Олимпийский" в Лондоне и завершился победой "молотобойцев".

Уже в дебюте поединка на 4-й минуте футболистам "Вест Хэма" удалось открыть счет в игре. Голом отличился Пабло Форналс, однако записали его позже как автогол Алиссона. В концовке первого тайма на 41-й минуте Александр-Арнольд сравнял счет в игре.

"Вест Хэм" - "Ливерпуль" - 3:2

Голы: Алиссон, 4, (аг), Форналс, 68, Зума, 75 - Александер-Арнольд, 41, Ориги, 83.

"Вест Хэм": Фабьянськи, Джонсон, Огбонна (Доусон, 22), Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Масуаку, 86), Боуэн (Цоуфал, 84).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тиаго Алькантара, 69), Фабиньо (Минамино, 80), Салах, Мане, Диогу Жота (Ориги, 76).

Предупреждения: Соучек, 45, Александер-Арнольд, 45

Видео голов:

Читайте такжеШесть голов и фантастический камбэк на последних секундах: обзор матча Валенсия - Атлетико (видео)Во втором тайме "молотобойцам" снова удалось выйти вперед, несмотря на тотальное преимущество "красных". На 67-й минуте поединка Пабло Форналс забил с передачи Боуэна. На 74-й минуте матча Курт Зума забил третий гол "Вест Хэма" в этой игре. "Ливерпулю" на 83-й минуте удалось один гол отыграть, но вырвать хотя бы ничью в этой встрече подопечным Клоппа не удалось.

Украинский форвард Андрей Ярмоленко, защищающий цвета "Вест Хэма", этот матч пропускал из-за травмы.

Победа в этом матче позволила "молотобойцам" обойти в турнирной таблице "Ливерпуль".

АПЛ: положение команд после 11-го тура

"Вест Хэм" с 23 баллами занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. "Ливерпуль" (22 очка) - четвертый.

Лидером АПЛ является "Челси" (26 очков), второй "Манчестер Сити" (23 очка).

В зоне вылета находятся: "Бернли" (8 очков, 18-е место), "Ньюкасл" (5 очков, 19-е место), "Норвич" (5 очков, 20-е место).

Лучшим бомбардиром первенства является Мохамед Салах, в активе которого 10 забитых голов.

Автор: Владимир Медяник