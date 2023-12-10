Андрей Лунин спас "Реал" от поражения, совершив потрясающий сейв в компенсированное время.

В субботу, 9 декабря, состоялся поединок 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Бетис" принимал мадридский "Реал".

Игра проходила на стадионе "Бенито Вильямарин" и сенсационно завершилась вничью.

Первый тайм команды завершили без забитых голов. В начале второго тайма "Реал" вышел вперед - Джуд Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса. На 66-й минуте "Бетис" сравнял счет - гол в ворота Андрея Лунина фантастическим ударом с дальней дистанции забил Айтор Руибаль.

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На 90+6-й минуте "Бетис" мог вырывать победу, однако феноменальный сейв Андрея Лунина спас "Реалу" ничью.

"Бетис" - "Реал Мадрид" - 1:1

Голы: Руибаль, 66 - Беллингем, 53

"Бетис": Руи Силва, Руибаль, Песселья, Рияд, Абнер, Альтимира (Гуардадо, 70), Рока, Айосе Перес (Луис Энрике, 83), Иско, Абде (Диао, 61), Виллиан Жозе

"Реал Мадрид": Лунин, Васкес (Начо, 83), Рюдигер, Алаба, Менди, Вальверде, Кроос (Пас, 83), Модрич (Себальос, 70), Беллингем, Родриго, Браим Диас (Хоселу, 79)

Предупреждения: Руибаль, 78, Айосе Перес, 83 - Себальос, 90+6

Обзор матча:

Отметим, что Андрей Лунин провел очередной матч в основе "Реала" на высоком уровне. Ему удалось совершить 5 сейвов, выполнить 20 точных пасов из 21-го и 37 раз коснуться мяча. Аналитические порталы высоко оценили игру украинца. WhoScored поставил голкиперу 7,6 балла, а Sofascore - 7,9.

Это был шестой подряд матч в основном составе для Лунина. Всего в этом сезоне голкипер сыграл 8 поединков, 2 из которых - в Лиге чемпионов.

Мадридский "Реал" набрал 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу. "Бетис" с 26 баллами идет на седьмой строчке.

В следующем туре испанской Ла Лиги "Реал" сыграет против "Вильярреала", а "Бетис" встретится с "Сосьедадом".

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