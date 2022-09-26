Сборная Хорватии выиграла группу Лиги наций, в которой играли чемпионы мира.

В воскресенье, 25 сентября, были сыграны матчи заключительного тура группового этапа в элитном дивизионе Лиги наций УЕФА.

В группе 1 действующие чемпионы мира в очередной раз опозорились, проиграв третий из шести поединков этого розыгрыша Лиги наций. При этом, сборная Франции смогла выиграть лишь один раз - против Австрии в пятом туре.

В заключительном туре французы были разбиты сборной Дании со счетом 2:0. Голами в составе победителей отличились Дольберг и Сков Ольсен.

Видео дня

Дания – Франция – 2:0

Голы: Дольберг, 34, Сков Ольсен, 39

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кристенсен, Андерсен, Мэле, Дилэйни (Кьер, 72), Эриксен, Хейбьерг, Дамсгор (Линдстрем, 60), Дольберг (Хейлунд, 60), Ольсен (Брэйтуэйт, 72)

Франция: Ареоля, Павар, Упамекано, Бадиашиле, Салиба (Клосс, 46), Менди (Трюффер, 65), Тчуамени, Камавинга (Фофана, 46), Жиру (Нкунку, 65), Гризманн (Коло-Муани, 81), Мбаппе

Предупреждения: Дилэйни, Хейлунд

Обзор матча:

Победителем же группы 1 дивизиона А стала национальная сборная Хорватии, которая в заключительном туре разобралась со сборной Австрии на выезде со счетом 1:3.

Уже в начале встречи соперники обменялись голами - сначала Лука Модрич вывел гостей вперед, но хозяева поля достаточно быстро отыгрались усилиями Кристофа Баумгартнера. Хорваты сделали результат в середине второй половины встречи, дважды забив за три минуты - отличились Марко Ливая и Деян Ловрен.

Австрия - Хорватия - 1:3

Голы: Баумгартнер, 9 - Модрич, 6, Ливая, 69, Ловрен, 72

Австрия: Линднер, Триммель (Лайнер, 63), Пош (Вобер, 64), Данзо, Алаба, Забитцер, Шлягер, Зайвальд, Баумгартнер (Шмид, 82), Грегорич (Онисиво, 82), Арнаутович (Чам, 64)

Хорватия: Ливакович, Станишич, Ловрен, Гвардиол, Баришич (Соса, 63), Модрич, Брозович (Майер, 18), Ковачич (Пашалич, 86), Влашич (Крамарич, 84), Будимир (Ливая, 62), Перишич

Предупреждения: Забитцер, Пош - Перишич, Ловрен

Обзор матча:

Эта победа позволила сборной Хорватии с 13 очками возглавить свою группу, опередив Данию на один балл, и выйти в плей-офф Лиги наций. Австрия в свою очередь с четырьмя пунктами вылетела в Дивизион В, отстав от Франции на одно очко.

Также определился победитель и в группе 4 дивизиона А Лиги наций. Триумфатором этого квартета прогнозировано стала сборная Нидерландов, набравшая 16 из 18 возможных очков.

В заключительном туре Нидерланды обыграли с минимальным счетом сборную Бельгии. Единственный гол в поединке забил Вирджил Ван Дейк.

Нидерланды - Бельгия - 1:0

Гол: Ван Дейк, 73

Нидерланды: Пасвер, Тимбер (Де Врей, 66), Ван Дейк, Аке (Маласия, 46), Думфрис, Бергейс (Гакпо, 31), де Рон, Блинд, Классен (Гравенберх, 90+2), Янссен (Тейлор, 46), Бергвейн

Бельгия: Куртуа, Дебаст, Альдервейрельд, Вертонген, Менье (Карраско, 46), Онана (Тилеманс, 74), Витцель, Кастань (Лукебакио, 82), Азар (Троссард, 64), Батшуаи (де Кетеларе, 46), Де Брюйне

Предупреждения: Думфрис, Тейлор - Кастань, Карраско

Обзор матча:

Уэльс в рамках заключительного тура в группе 4 дивизиона А Лиги наций принимал на своем поле Польшу.

Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече на 58-й минуте забил Кароль Свидерски с передачи Роберта Левандовски.

Уэльс с одним очком в активе занял последнее место в квартете и вылетел в дивизион B, Польша с семью баллами стала третьей. Выиграла группу сборная Нидерландов, набрав 16 пунктов, и сыграет в плей-офф Лиги наций. Второе место заняла Бельгия с десятью очками.

Уэльс - Польша - 0:1

Гол: Свидерски, 58

Уэльс: Хеннесси, Робертс (Сорба, 85), Родон, Кабанго, Норрингтон-Дэвис (Мур, 58), Джеймс, Моррелл, Левитт (Колвилл, 72), Уильямс, Джонсон, Бэйл

Польша: Щесны, Беднарек, Глик, Кивьор, Берешински (Гумни, 90), Крыховьяк, Зурковски (Шимански, 84), Залевски, Зелински, Левандовски, Свидерски (Пентек, 65)

Предупреждения: Норрингтон-Дэвис, Уильямс, Джонсон, Мур - Крыховьяк, Берешински, Глик

Обзор матча:

Напомним, сборная Украины в заключительном туре Лиги наций сыграет против Шотландии. Это будет матч за первое место в группе 1. Игра запланирована на 27 сентября.

Вас также могут заинтересовать новости: