Игорь Беланов занимается гуманитарной помощью.

Знаменитый в прошлом нападающий киевского "Динамо", обладатель "Золотого мяча-1986" Игорь Беланов рассказал об общении с украинскими военными.

Легендарный экс-футболист признался, что всегда берет с собой "Золотой мяч", когда едет на встречу с защитниками Украины.

"Я нахожусь в Одессе, и там не так уж спокойно. Ракеты летают чуть ли не над головой. Переживаешь, хочешь внести какой-то вклад для наших вооруженных сил.

Я занимаюсь и гуманитарной помощью. Беру "Золотой мяч" туда, где они. Им очень приятно. Хочется, чтобы наши люди немного отвлекались, потому что это ужас.

Да, я на батарею обязательно беру "Золотой мяч", чтобы поднять их дух. Конечно, им приятно", – сказал Беланов в комментарии YouTube-каналу "Sport Arena".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к полномасштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 153-й день.

Игорь Беланов: достижения в карьере

Беланов является двукратным чемпионом СССР в составе "Динамо" Киев, а также трехкратным обладателем Кубка СССР и дважды выигрывал с "бело-синими" Суперкубок СССР.

В 1986 году он выиграл с киевлянами Кубок обладателей кубков, а в 1988 году завоевал "серебро" чемпионата Европы в составе советской сборной.

Беланов - обладатель награды "Золотой мяч" 1986 года.

На счету форварда 33 матча и 8 голов в составе сборной СССР.

Беланов играл также за одесские "СКА" и "Черноморец" немецкие "Боруссию" Менхенгладбах и "Айнтрахт" Брауншвейг, а также за "Мариуполь".

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