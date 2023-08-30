Португальский нападающий забил пять голов в последних двух играх.

Во вторник, 29 августа, состоялся поединок четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, в котором "Аль-Наср" принимал "Аль-Шабаб".

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Главным героем этой встречи стал звездный нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Португалец забил два гола и отдал голевую передачу на Садио Мане. Еще один мяч в составе победителей забил Султан Аль-Ганнам.

"Аль-Наср" - "Аль-Шабаб" - 4:0

Голы: Роналду, 13 пен, 38 пен, Мане, 40, Аль-Ганнам, 80

Обзор матча:

Стоит отметить, что Криштиану Роналду забил пять голов в последних двух матчах за "Аль-Наср". Это лучшая статистика звездного португальца за две проведенные игры подряд после переезда в Саудовскую Аравию.

Еще один звездный новичок "Аль-Насра" Садио Мане забил три гола за две игры.

Напомним, "Аль-Наср" в прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии занял второе место в турнирной таблице. Команда набрала 67 очков за 30 матчей. "Аль-Шабаб" финишировал четвертым, заработав 56 очков. Действующим чемпионом страны является "Аль-Иттихад".

За 4 тура текущего сезона чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" заработал 6 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. Лидируют "Аль-Иттихад" и "Аль-Ахли" (по 12 баллов).

Вас также могут заинтересовать новости: