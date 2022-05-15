В субботу, 14 мая, в рамках 37-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" на стадионе "Стад де ла Моссон" принимал ПСЖ. Сильнее оказались гости - они одержали разгромную победу со счетом 4:0.
Счет в матче спустя 6 минут после стартового свистка открыл Лионель Месси - ему ассистировал Килиан Мбаппе. На 20-й минуте аргентинец оформил дубль - передачу на гол снова отдал Мбаппе. На 26-й минуте Анхель Ди Мария отправил мяч в сетку ворот соперника, а во втором тайме Мбаппе реализовал пенальти.
Монпелье - ПСЖ - 0:4
Голы: Месси, 6, 20, Ди Мария, 26, Мбаппе, 60 (пен.)
"Монпелье": Берто, Суке (Самбия, 76), Коцца, Тулер (Джоаккини, 53), Эстев, Ристич, Молле, Делайе (Ойонго, 73), Ферри, Шотар, Мавидиди (Жермен, 53)
ПСЖ: Доннарумма, Керер, Рамос, Маркиньос, Бернат (Мендеш, 85), Вейналдум, Эррера (Мишю, 68), Верратти, Ди Мария (Гассама, 89), Месси, Мбаппе
Предупреждения: Эррера, 34, Суке, 41, Симонс, 70, Мбаппе, 85, Ферри, 88, Маркиньос, 90
Обзор матча:
Достижение Килиана Мбаппе
Две голевых передачи и гол в игре с "Монпелье" позволили Килиану Мбаппе превзойти достижение легендарного соотечественника - Тьерри Анри.
Мбаппе принял участие в 70 забитых мячах в этом сезоне в клубе и сборной. Это лучший результат среди французских игроков в XXI веке. Он превзошел результат Тьерри Анри в сезоне-2002/2003 (68).
Чемпионат Франции: положение команд в лиге
- ПСЖ с 83 баллами идет на первой позции в турнирной таблице чемпионата Франции. Парижане досрочно стали чемпионами Лиги 1.
- "Монако" в 37 матчах чемпионата Франции набрал 68 очков и занимает в турнирной таблице третье место. В активе "Марселя" 68 очков, но команда Хорхе Сампаоли опережает "монегасков" по результатам личных встреч.
- В зоне вылета чемпионата Франции находятся: "Мец" (31 очко, 18-е место), "Сент-Этьен" (31 очко, 19-е место), "Бордо" (28 очков, 20-е место).