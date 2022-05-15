Лионель Месси оформил свой первый дубль в футболке ПСЖ.

В субботу, 14 мая, в рамках 37-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" на стадионе "Стад де ла Моссон" принимал ПСЖ. Сильнее оказались гости - они одержали разгромную победу со счетом 4:0.

Счет в матче спустя 6 минут после стартового свистка открыл Лионель Месси - ему ассистировал Килиан Мбаппе. На 20-й минуте аргентинец оформил дубль - передачу на гол снова отдал Мбаппе. На 26-й минуте Анхель Ди Мария отправил мяч в сетку ворот соперника, а во втором тайме Мбаппе реализовал пенальти.

Монпелье - ПСЖ - 0:4

Голы: Месси, 6, 20, Ди Мария, 26, Мбаппе, 60 (пен.)

"Монпелье": Берто, Суке (Самбия, 76), Коцца, Тулер (Джоаккини, 53), Эстев, Ристич, Молле, Делайе (Ойонго, 73), Ферри, Шотар, Мавидиди (Жермен, 53)

ПСЖ: Доннарумма, Керер, Рамос, Маркиньос, Бернат (Мендеш, 85), Вейналдум, Эррера (Мишю, 68), Верратти, Ди Мария (Гассама, 89), Месси, Мбаппе

Предупреждения: Эррера, 34, Суке, 41, Симонс, 70, Мбаппе, 85, Ферри, 88, Маркиньос, 90

Обзор матча:

Достижение Килиана Мбаппе

Две голевых передачи и гол в игре с "Монпелье" позволили Килиану Мбаппе превзойти достижение легендарного соотечественника - Тьерри Анри.

Мбаппе принял участие в 70 забитых мячах в этом сезоне в клубе и сборной. Это лучший результат среди французских игроков в XXI веке. Он превзошел результат Тьерри Анри в сезоне-2002/2003 (68).

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