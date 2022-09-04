Португальский форвард Рафаэл Леау сыграл ключевую роль в победе "Милана" над "Интером".

В субботу, 3 сентября, в матче пятого тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 "Милан" в дерби принимал "Интер". Встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась волевой победой действующего чемпиона Италии.

На 21-й минуте счет открыл хорватский полузащитник "Интера" Марсело Брозович, ему ассистировал аргентинский хавбек Хоакин Корреа. Ответный мяч "россонери" забил на 28-й минуте португальский нападающий Рафаэл Леау, голевую передачу оформил Сандро Тонали. Вывел "Милан" вперед на 54-й минуте французский форвард Оливье Жиру, результативный пас на счету Леау, который через шесть минут, завершив контратаку, оформил дубль.

"Интер" сумел лишь сократить отставание до минимума благодаря голу Джеко на 67-й минуте встречи. На последних минутах "нерадзурри" организовали штурм, но спастись так и не сумели.

Видео дня

"Милан" - "Интер" - 3:2

Голы: Леау, 28, 60, Жиру, 54 - Брозович, 21, Джеко, 67

"Милан": Меньян, Калабрия (Кьер, 84), Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер, Тонали (Побега, 84), де Кетеларе (Браим Диас, 63), Жиру (Ориги, 73), Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 72)

"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей (Д`Амброзио, 84), Шкриньяр, Бастони (Димарко, 64), Дармиан (Гозенс, 84), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Мхитарян, 63), Корреа (Джеко, 64), Мартинес

Предупреждения: Эрнандес, Думфрис, Жиру, Брозович, де Кетеларе, Тонали

Обзор матча:

Отметим, что впервые с 2014-го года "Милан" выигрывает шесть домашних матчей подряд в лиге. Два дерби подряд в лиге выигрывает впервые с 2011-го. Уже 21 матч в Серии А "Милан" идет без поражений.

После пяти туров "россонери" с 11 очками поднялись на первую строчку Серии А. "Интер" с 9 баллами занимает пятое место.

В следующем туре "Милан" сыграет с "Сампдорией", а "Интер" - с "Торино".

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