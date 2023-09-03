"Реал" одержал четыре победы в четырех матчах нового сезона чемпионата Испании.

В субботу, 2 сентября, состоялся поединок четвертого тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Реал" принимал "Хетафе".

Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась победой "сливочных" со счетом 2:1.

Счет в игре был открыт на 11-й минуте встречи - гол забил нападающий "Хетафе" Борха Майораль.

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На старте второго тайма "Реал" счет сравнял - отличился Хоселу. Победу мадридскому клубу принес гол Джуда Беллингема. Английский полузащитник забил на 90+5-й минуте матча.

"Реал" - "Хетафе" - 2:1

Голы: Хоселу, 47, Беллингем, 90+5 - Майораль, 11

"Реал": Кепа, Карвахаль (Васкес, 76), Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия (Начо, 46), Модрич (Диас, 77), Чуамэни (Вальверде, 80), Камавинга (Кроос, 46), Беллингем, Хоселу, Родриго

"Хетафе": Сория, Суарес (Кармона, 77), Дуарте, Митрович, Альварес, Даконам, Аленья (Иглесиас, 58), Альдерете (Арамбарри, 46), Максимович, Майораль, Латаса (Мата, 77)

Предупреждения: Рюдигер, 45+3, Кроос, 51 - Латаса, 7, Сория, 68, Иглесиас, 81, Альварес, 83, Майораль, 87, Кармона, 90+4

Обзор матча:

Стоит отметить, что благодаря голу в этой игре Джуд Беллингем повторил достижение легенды "Реала" Криштиану Роналду. Англичанин стал вторым новичком в истории "сливочных", который сумел забить в каждом из своих первых четырех матчей в Ла Лиге. В активе Джуда пять голов и один ассист в четырех играх.

Напомним, Джуд Беллингем присоединился к мадридскому "Реалу" из дортмундской "Боруссии" в начале июня. Сумма трансфера составила 103 миллиона евро.

Добавим, что "Реал" одержал четыре победы в четырех стартовых турах чемпионата Испании по футболу и занимает первое место в турнирной таблице. Ранее подопечные Карло Анчелотти победили "Атлетик" Бильбао (2:0), "Альмерию" (3:1) и "Сельту" (1:0).

"Хетафе" на старте сезона сыграл вничью с "Барселоной" (0:0), проиграл "Жироне" (0:3) и победил "Алавес" (1:0). Команда с 4 баллами идет на 14-й позиции.

В следующем туре Ла Лиги "Реал" сыграет с "Сосьедадом", а "Хетафе" встретится с "Осасуной".

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