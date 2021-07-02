2 июля состоится матч 1/4 финала Евро-2020, в котором встретятся сборные Бельгии и Италии. Матч пройдет на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.
Стартовый свисток прозвучит в 22.00.
Бельгия - Италия: где смотреть матч
Дуэль двух сборных, которые входят в число главных фаворитов Евро-2020, можно будет посмотреть на телеканале "Украина". Также трансляция будет доступна на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2", и сервисе "OLL TV!".
Бельгия - Италия: прогноз букмекеров
В этом матче букмекеры отдают предпочтение сборной Италии. На то, что итальянцы выйдут в полуфинал, можно поставить с коэффициентом 1,36, тогда как на проход Бельгии - 2,30.
Победа Италии в основное время оценивается коэффициентом 2,41, победа Бельгии - 3,45, а ничья - 3,10.
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Бельгия - Италия: перед матчем
- Сборная Бельгии набрала максимум очков на групповом этапе Евро-2020, обыграв Россию (3:0), Данию (2:1) и Финляндию (2:0).
- В 1/8 финала бельгийцы прошли сборную Португалии благодаря голу Торгана Азара.
- Сборная Италии также набрала 9 очков на групповом этапе, победив Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0).
- В первом раунде плей-офф итальянцы с трудом обыграли сборную Австрии, одержав победу в овертайме - 2:1.
- Друг против друга Бельгия и Италия играли 22 раза: у бельгийцев - 4 победы, у итальянцев - 14, еще 4 матча завершились вничью.
- Судить этот матч будет словенский арбитр Славко Винчич.
- У сборной Италии в лазарете находится капитан команды Джорджо Кьеллини. Бельгийцы подходят к матчу без потерь - Кевин де Брюйне и Эден Азар успели восстановиться после небольших повреждений.
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