Мюнхенский гранд покинул Кубок Германии на стадии 1/4 финала.

Во вторник, 4 апреля, состоялся матч 1/4 финала Кубка Германии по футболу между "Баварией" и "Фрайбургом".

Игра проходила на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене и завершилась сенсационной победой гостей со счетом 2:1.

Хозяева поля повели в счете в на 19-й минуте встречи - гол с передачи Йозуа Киммиха забил Дайо Упамекано. Однако преимущество в счете удержать подопечным Томаса Тухеля не удалось. На 27-й минуте Николас Хофлер сравнял счет.

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Ничейный результат держался до последнего и было уже очень близко до компенсированного времени, но, мюнхенцы в компенсированное время "привезли" себе пенальти, которое реализовал Лукас Холер.

"Бавария" - "Фрайбург" - 1:2

Голы: Упамекано, 19 - Хефлер, 27, Хелер, 90+5 (пен)

"Бавария": Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Канселу, Киммих, Горецка (Мане, 79), Коман (Гнабри, 64), Мюллер, Сане, Шупо-Мотинг (Мусиала, 64)

"Фрайбург": Флеккен, Сидийя, Гинтер, Гульде, Гюнтер, Доан, Эггештайн, Хефлер, Грифо (Шаллаи, 68), Хелер, Грегорич

Предупреждения: Упамекано 83, Мане 90+2, Мусиала 90+3 – Грегорич 36, Сидийя 61

Обзор матча:

Напомним, "Бавария" две недели назад сменила главного тренера. Клуб уволил Юлиана Нагельсмана и назначил на его место Томаса Тухеля. В первой игре под руководством Тухеля мюнхенцы обыграли "Боруссию" Дортмунд в рамках Бундеслиги со счетом 4:2.

Свой следующий матч "Бавария" сыграет против "Фрайбурга" в рамках 27-го тура Бундеслиги. Матч запланирован на 8 апреля.

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