Голами в составе мюнхенского клуба отличились Эрик Чупо-Мотинг, Кингсли Коман и Джамал Мусиала.

В воскресенье, 26 февраля, в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги встретились лидеры чемпионата - "Бавария" и "Унион Берлин".

Игра проходила на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

"Бавария" решила все вопросы касаемо триумфатора матча еще в первом тайме. На 31-й минуте первый гол в матче забил нападающий мюнхенского гранда Эрик Чупо-Мотинг. Через девять минут преимущество хозяев поля удвоил французский форвард Кингсли Коман. В компенсированное время к первому тайму Джамал Мусиала с передачи Томаса Мюллера забил третий мяч мюнхенцев и довел счет до разгромного.

Второй тайм прошел под доминацией "Баварии", но забитых голов зрители больше не увидели.

"Бавария" - "Унион Берлин" - 3:0

Голы: Чупо-Мотинг, 31, Коман, 40, Мусиала, 45+1

Обзор матча:

Стоит отметить, что "Бавария" стала первой командой среди всех участников сильнейших пяти европейских чемпионатов, которой удалось забить 100 голов во всех турнирах в текущем сезоне. Об этом сообщает портал Opta.

Юбилейным в сезоне стал мяч Эрика Чупо-Мотинга на 31-й минуте.

В турнирной таблице Бундеслиги "Бавария" занимает первое место, набрав 46 очков после 22 матчей. "Унион Берлин" находится на третьей строчке, с 43 баллами в активе.

В следующем туре чемпионата Германии "Бавария" на выезде сыграет со "Штутгартом", а "Унион Берлин" примет на своем поле "Кельн". Оба матча запланированы на 4 марта.

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