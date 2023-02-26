В воскресенье, 26 февраля, в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги встретились лидеры чемпионата - "Бавария" и "Унион Берлин".
Игра проходила на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
"Бавария" решила все вопросы касаемо триумфатора матча еще в первом тайме. На 31-й минуте первый гол в матче забил нападающий мюнхенского гранда Эрик Чупо-Мотинг. Через девять минут преимущество хозяев поля удвоил французский форвард Кингсли Коман. В компенсированное время к первому тайму Джамал Мусиала с передачи Томаса Мюллера забил третий мяч мюнхенцев и довел счет до разгромного.
Второй тайм прошел под доминацией "Баварии", но забитых голов зрители больше не увидели.
"Бавария" - "Унион Берлин" - 3:0
Голы: Чупо-Мотинг, 31, Коман, 40, Мусиала, 45+1
Обзор матча:
Стоит отметить, что "Бавария" стала первой командой среди всех участников сильнейших пяти европейских чемпионатов, которой удалось забить 100 голов во всех турнирах в текущем сезоне. Об этом сообщает портал Opta.
Юбилейным в сезоне стал мяч Эрика Чупо-Мотинга на 31-й минуте.
В турнирной таблице Бундеслиги "Бавария" занимает первое место, набрав 46 очков после 22 матчей. "Унион Берлин" находится на третьей строчке, с 43 баллами в активе.
В следующем туре чемпионата Германии "Бавария" на выезде сыграет со "Штутгартом", а "Унион Берлин" примет на своем поле "Кельн". Оба матча запланированы на 4 марта.