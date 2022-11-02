"Бавария" выиграла все шесть матчей на стадии группового этапа Лиги чемпионов.

Во вторник, 1 ноября, в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" принимала миланский "Интер". Матч проходил в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" и закончился победой немецкой команды со счетом 2:0.

Счет был открыт на 32-й минуте, отличился защитник "Баварии" Бенжамен Павар.

На 47-й минуте "Интер" сравнял счет, но гол был отменен из-за офсайда. На 63-й минуте нападающий "Баварии" Эрик Шупо-Мотинг забил ударом через себя, но гол камерунца также был отменен из-за положения вне игры.

Видео дня

На 72-й минуте Шупо-Мотинг забил свой гол дальним ударом, установив окончательный счет на табло.

"Бавария" - "Интер" - 2:0

Голы: Павар, 32, Чупо-Мотинг, 72

"Бавария": Ульрайх, Мазрауи (Мусиала, 65), Павар, Упамекано (Дэвис, 46), Станишич, Киммих, Забитцер, Коман (Ваннер, 76), Гравенберх, Мане (Гнабри, 66), Чупо-Мотинг (Тель, 73)

"Интер": Онана, Дармиан, де Врей (Шкриньяр, 76), Ачерби, Белланова, Барелла (Мхитарян, 60), Аслани, Гальярдини (Чалханоглу, 60), Гозенс, Лаутаро (Джеко, 60), Корреа (Карбони, 76)

Предупреждения: Забитцер, 38, Киммих, 48, Станишич, 88 - Гозенс, 40, Карбони, 90

Обзор матча:

"Бавария" выиграла все шесть матчей на групповом этапе, набрав максимально возможные 18 очков. "Интер" вышел в плей-офф со второго места, заработав 10 баллов.

Добавим, что мюнхенская "Бавария" отметилась уникальным достижением в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.

Подопечные 35-летнего немецкого специалиста Юлиана Нагельсмана одержали победы во всех шести встречах текущего группового этапа, показав стопроцентный результат. В первом круге мюнхенский клуб обыграл "Интер", "Барселону" и "Викторию" Пльзень со счетом 2:0, 2:0 и 5:0 соответственно. Во втором круге коллектив из Чехии был повержен со счетом 4:2, а "Барселону" и "Интер" немцы победили всухую – 3:0 и 2:0.

Во всех группах, которые доиграют в среду, 2 ноября, ни у кого нет шансов набрать максимальное количество очков.

Вас также могут заинтересовать новости: