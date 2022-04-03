"Бавария" в гостях разгромила "Фрайбург".

2 апреля в рамках 28-го тура чемпионата Германии по футболу "Бавария" в гостях встречалась с "Фрайбургом". Матч завершился разгромной победой мюнхенского клуба со счетом 4:1.

Победу "Баварии" принесли голы Горетцкы, Гнабри, Комана и Забитцера. В составе хозяев поля забитым мячом отличился Петерсен.

Несмотря на разгромную победу, "Бавария" может получить техническое поражение за этот матч. Все дело из-за конфуза, который случился на 86-й минуте игры. Мюнхенский клуб несколько секунд играл вдвенадцатером из-за того, что Коман не ушел с поля, а заменивший его Забитцер уже вступил в игру. Если Немецкий футбольный союз рассмотрит инцидент, отраженный арбитром в рапорте, то мюнхенцам грозит техническое поражение.

После матча главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал данный эпизод.

"Четвертый арбитр показал табличку с неправильным номером. Коман не знал, что ему нужно покинуть поле. Думаю, это длилось около 8-9 секунд. Этот эпизод не имел решающего значения, но все выглядело странно.

Для болельщиков вполне нормально обсуждать такие вещи. Я знаю, кто виноват, но не буду называть его имя и оказывать вам услугу. Для меня главное - что "Бавария" выиграла", - приводит слова Нагельсманна ESPN.

Обзор матча:

Добавим, что после 28-ми сыгранных туров "Бавария" уверенно лидирует в турнирной таблице Бундеслиги с 66 набранными очками. Отрыв от "Боруссии" Дортмунд, которая идет второй, составляет 9 баллов.

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