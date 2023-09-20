"Бавария" никогда не проигрывала "Манчестер Юнайтед" на своем поле в рамках ЛЧ.

В среду, 20 сентября, состоится поединок первого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Бавария" сыграет против "Манчестер Юнайтед".

Игра пройдет на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене.

Встречу обслужит шведский арбитр Гленн Нюберг. Помогать ему будут его соотечественники - Махбод Бейги и Андреас Седерквист. Четвертый рефери - Адам Ладебек.

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"Бавария" в рамках Бундеслиги сыграла четыре матча и с 10 баллами идет на втором месте, уступая "Байеру" лишь в разнице голов. Свой предыдущий поединок мюнхенцы сыграли против леверкузенского клуба. Игра завершилась со счетом 2:2.

"Манчестер Юнайтед" плохо стартовал в новом сезоне АПЛ. Манкунианцы набрали всего 6 очков в пяти стартовых турах и занимают 13-е место. В последних пяти играх "красные дьяволы" проиграли трижды - против "Тоттенхэма" (0:2), "Арсенала" (1:3) и "Брайтона" (1:3).

Отметим, что "Бавария" выиграла 13 последних матчей группового этапа Лиги чемпионов, и не проигрывает в 34 встречах. Кроме того, мюнхенцы ни разу проигрывали "Манчестер Юнайтед" на своем поле в рамках Лиги чемпионов.

Бавария - Манчестер Юнайтед: прогноз

Безоговорочным фаворитом поединка является "Бавария". На победу мюнхенцев ставки принимают с коэффициентом 1,47. Победа "Манчестер Юнайтед" оценена коэффициентом 6,20. Ничья - 5,10.

Наиболее вероятным исходом встречи, по мнению аналитиков, является победа "Баварии" со счетом 2:1. Коэффициент на такой результат - 8,60.

Бавария - Манчестер Юнайтед: трансляция

На территории Украины матч "Бавария" - "Манчестер Юнайтед" в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO.

Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что в другом матче первого тура группы А встретятся турецкий "Галатасарай" и датский "Копенгаген".

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