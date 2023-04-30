Победу мюнхенскому клубу принесли голы Сержа Гнабри и Кингсли Комана.

В воскресенье, 30 апреля, был сыгран поединок 30-го тура немецкой Бундеслиги между "Баварией" и берлинской "Гертой".

Игра проходила на стадионе "Альянц" в Мюнхене и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Первый тайм комнады сыграли без забитых голов. Во втором тайме мюнхенцы забили дважды, что позволило подопечным Томаса Тухеля взять три очка в этой игре.

Голами в составе "Баварии" отличись Серж Гнабри и Кингсли Коман.

"Бавария" - "Герта" - 2:0

Голы: Гнабри, 69, Коман, 79

"Бавария": Зоммер, Мазрауи (Станишич, 74), Павар, Де Лигт, Канселу, Киммих, Горецка (Сане, 46), Гнабри, Мусиала (Гравенберх, 61), Коман (Тель, 81), Мане (Мюллер, 61)

"Герта": Кристенсен, Кенни, Уремович, Рогель, Платтенхардт, Лукебакио (Шерхант, 83), Тусар, Боэтьюс (Штанге, 83), Миттельштадт (Маза, 65), Нганкам (Эджуке, 55), Нидерлехнер (Канга, 55)

Предупреждения: Горецка, Канселу

Обзор матча:

Победа в этой игре позволила "Баварии" выйти на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. Мюнхенцы обошли дортмундскую "Боруссию", которая сенсационно потеряла очки в этом туре. В активе команды Томаса Тухеля 62 набранных очка, у "Боруссии" - 61 очко.

Берлинская "Герта" с 22 баллами занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре Бундеслиги "Бавария" сыграет против "Вердера", а "Герта" встретится со "Штутгартом". Оба поединка состоятся 6 мая.

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