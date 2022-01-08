В рамках 20-го тура чемпионата Испании "Гранада" дома сыграла вничью против "Барселоны".
На 57-й минуте Дани Алвес отдал голевую передачу на Люка де Йонга и тот открыл счет в матче.
На 79-й минуте "Барса" осталась в меньшинстве, ведь 17-летний Гави увидел перед собой вторую желтую карточку, которая автоматически стала красной. Через 10 минут "Гранада" таки воспользовалась численным большинством и восстановила паритет.
Отметим, что легендарный Дани Алвес сыграл в чемпионате Испании впервые с мая 2016 года. Правый защитник "Барселоны" установил рекорд каталонского клуба: бразилец стал самым возрастным футболистом, который играл за "Барсу" в рамках Ла Лиги. Алвесу было в матче с "Гранадой" 38 лет и 247 дней, а предыдущему владельцу рекорда вратарю Пинту было 38 лет и 190 дней на момент его последней игры.
"Гранада" - "Барселона" - 1:1
Голы: Пуэртас, 89 - Люк де Йонг, 57
"Гранада": Масимиану, Кини (Бакка, 84), Виктор Диас (Дуарте, 68), Торенте, Нева (Эскудеро, 84), Пуэртас, Милья, Гоналон (Монторо, 62), Мачис (Колладо, 68), Молина, Суарес
"Барселона": тер Штеген, Дани Алвес, Пике, Эрик Гарсия (Ленгле, 54), Альба, Нико Гонсалес, Бускетс, Гави, Дембеле (Санс, 82), Люк де Йонг (Депай, 61), Хутгла (Эззальзули, 61)
Удаление: Гави, 79
Чемпионат Испании: положение команд
- Мадридский "Реал" с 46 очками лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" имеет на 5 баллов меньше и занимает второе место. У них есть игра в запасе.
- В топ-3 также входит "Бетис" (33 очка) и "Реал Сосьедад" (33 очка), но у первых на один матч меньше сыграно.
- "Атлетико" провел 19 поединков, набрал 32 очка и располагается на пятой позиции. "Барселона" сыграла 20 игр и занимает шестое место с 32 зачетными пунктами.
- "Гранада" с 24 очками занимает 12-е место.