"Гранада" вырвала ничью, играя в большинстве.

В рамках 20-го тура чемпионата Испании "Гранада" дома сыграла вничью против "Барселоны".

На 57-й минуте Дани Алвес отдал голевую передачу на Люка де Йонга и тот открыл счет в матче.

На 79-й минуте "Барса" осталась в меньшинстве, ведь 17-летний Гави увидел перед собой вторую желтую карточку, которая автоматически стала красной. Через 10 минут "Гранада" таки воспользовалась численным большинством и восстановила паритет.

Отметим, что легендарный Дани Алвес сыграл в чемпионате Испании впервые с мая 2016 года. Правый защитник "Барселоны" установил рекорд каталонского клуба: бразилец стал самым возрастным футболистом, который играл за "Барсу" в рамках Ла Лиги. Алвесу было в матче с "Гранадой" 38 лет и 247 дней, а предыдущему владельцу рекорда вратарю Пинту было 38 лет и 190 дней на момент его последней игры.

"Гранада" - "Барселона" - 1:1

Голы: Пуэртас, 89 - Люк де Йонг, 57

"Гранада": Масимиану, Кини (Бакка, 84), Виктор Диас (Дуарте, 68), Торенте, Нева (Эскудеро, 84), Пуэртас, Милья, Гоналон (Монторо, 62), Мачис (Колладо, 68), Молина, Суарес

"Барселона": тер Штеген, Дани Алвес, Пике, Эрик Гарсия (Ленгле, 54), Альба, Нико Гонсалес, Бускетс, Гави, Дембеле (Санс, 82), Люк де Йонг (Депай, 61), Хутгла (Эззальзули, 61)

Удаление: Гави, 79

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