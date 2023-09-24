Победу "Барселоне" принесли голы Роберта Левандовски и Жоау Канселу.

В субботу, 23 сентября, состоялся поединок шестого тура испанской Ла Лиги, в котором "Барселона" принимала "Сельту".

Игра проходила на стадине "Олимпико" в Барселоне и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Счет в игре был открыт на 19-й минуте - гол забил нападающий "Сельты" Йорген Ларсен. На 76-й минуте встречи гостям удалось удвоить преимущество - после передачи Яго Аспаса забил Анастасиос Дувикас.

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Однако победу одержать "Сельте" в этой игре не судилось. "Барселона" совершила невероятный камбэк в концовке встречи. Подопечные Хави забили три гола за восемь минут и вырвали победу в этой игре. Два мяча в активе Роберта Левандовски, еще один гол забил Жоау Канселу.

"Барселона" - "Сельта" - 3:2

Голы: Левандовски, 81, 86, Канселу, 89 - Ларсен, 19, Дувикас, 76

"Барселона": тер Штеген, Жоау Канселу, Кристенсен (Бальде, 60), Кунде, Алонсо (Ямаль, 46), Гюндоган, Ромеу (Араухо, 46), де Йонг (Гави, 36), Жоау Феликс, Ферран Торрес (Рафинья, 72), Левандовски

"Сельта": Вильяр, Мингеса, Старфельт, Нуньес (Родригес, 90), Домингес, Ристич, Де Ла Торре, Бельтран, Бамба (Дотор, 90), Аспас (Сведберг, 78), Ларсен (Дувикас, 66)

Предупреждения: Кристенсен, 36, Гави, 39 - Нуньес, 43

Обзор матча:

Победа в этой игре позволила "Барселоне" выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 16 очков после шести игр. "Сельта", в свою очередь, располагается на 17-м месте, набрав лишь четыре очка.

В следующем туре Ла Лиги "Барселона" сыграет против "Мальорки" (26 сентября), а "Сельта" встретится с "Алавесом" (28 сентября).

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