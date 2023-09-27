"Мальорка" неожиданно отобрала очки у "Барселоны".

Во вторник, 26 сентября, состоялся поединок седьмого тура испанской Ла Лиги, в котором "Мальорка" принимала "Барселону".

Встреча команд проходила на стадионе "Мальорка Сон Муа" и завершилась вничью со счетом 2:2.

Хозяева поля повели в счете уже на 8-й минуте - гол забил Ведат Мурики. "Барселоне" удалось сравнять счет на 41-й - отличился бразильский вингер Рафинья. В компенсированное к первому тайму время "Мальорка" во второй раз повела в счете - Абдон Пратс забил после передачи Ведата Мурики.

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На 75-й минуте матча каталонцы счет сравняли - дебютный гол за "Барселону" забил Фермин Лопес. Ассистировал ему Рафинья.

"Мальорка" - "Барселона" - 2:2

Голы: Мурики, 8, Пратс, 45+3 - Рафинья, 41, Лопес, 75

"Мальорка": Райкович, Апуд (Ван Дер Хейден, 85), Вальент, Настасич, Копете, Маффео (Х. Коста, 35), Родригес (Морланес, 85), Санчес (Ларин, 64), С. Коста, Мурики, Пратс (Дардер, 64)

"Барселона": тер Штеген, Канселу, Араухо, Мартинес (Кунде, 78), Бальде, Гави, Ромеу (Лопес, 65), Гюндоган, Рафинья, Торрес (Левандовски, 58), Феликс (Ямал, 65)

Предупреждения: Родригес, Настасич - Ромеу

Обзор матча:

"Барселона" набрала 17 очков и сохраняет за собой первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Мальорка" поднялась на 15-е место, имея теперь в активе 6 очков.

В следующем туре испанской Ла Лиги "Барселона" сыграет против "Севильи", а "Мальорка" встретится с "Райо Вальекано".

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