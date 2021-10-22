В воскресенье состоится очная дуэль величайших клубов испанского футбола.

В воскресенье, 24 октября, в рамках 10-го тура чемпионата Испании по футболу состоится легендарное "Эль-Класико". "Барселона" на родном для себя "Камп Ноу" примет мадридский "Реал".

С небольшим преимуществом в фавориты этого противостояния букмекеры записали "Реал" Мадрид.

Читайте такжеПереписывает историю футбола: Роналду установил три новых рекорда еврокубковПобеда мадридского гранда оценивается коэффициентом 2.50, тогда как на победу каталонского клуба коэффициент 2.75. На ничью предлагается коэффициент 3.85.

Букмекеры верят, что у Ансу Фати в этом матче больше шансов забить гол, чем у Карима Бензема. Коэффициент, что форвард "Барселоны" забьет 2.10, в то время как на гол француза коэффициент 2.25.

Поединок "Барселона" - "Реал" начнется в 17:15 по киевскому времени. В прямом эфире встречу покажет сервис MEGOGO.

"Барселона" - "Реал" Мадрид: перед матчем

"Реал" за 8 сыгранных туров чемпионата Испании набрал 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице первенства. "Барселона" за 8 игр заработала 15 баллов и идет на 7-й строчке.

В прошлом туре Ла Лиги "Барселона" играла против "Валенсии" на своем поле и одержала победу со счетом 3:1. Поединок "галактикос" был перенесен. Последний свой матч в рамках чемпионата подопечные Анчелотти играли против "Эспаньола" еще 3 октября и проиграли со счетом 2:1.

Из последних пяти матчей "Реал" выиграл всего два, при двух поражениях и одной ничьей.

Подопечные Рональда Кумана из последних пяти встреч победу одержали в трех, при двух поражениях.

В прошлом сезоне "Реал" Мадрид выиграл оба матча против "Барселоны" в рамках чемпионата Испании. В Мадриде игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "сливочных", а на "Камп Ноу" мадридский клуб выиграл со счетом 3:1.

Автор: Владимир Медяник