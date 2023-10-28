В волевом стиле подопечные Карло Анчелотти одолели принципиального соперника.

В субботу, 28 октября, состоялся матч Ла Лиги между мадридским "Реалом" и "Барселоной".

Встреча проходила на стадионе каталонцев и завершилась победой "сливочных" со счетом 1:2.

Счет в игре был открыт на 6-й минуте - отличился Илкай Гюндоган. Однако во втором тайме 20-летний Джуд Беллингем оформил дубль и принес победу "Реалу".

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Таким образом, подопечные Карло Анчелотти вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании - у них 28 очков после 11 туров. У "Жироны" аналогичное количество баллов после 11 поединков, но по дополнительным показателям команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова занимает вторую позицию. "Барселона" на третьей строчке с 24 зачетными пунктами.

Барселона - Реал - 1:2

Голы: Гюндоган (6) - Беллингем (68, 90+2)

Барселона: тер Штеген, Канселу (Ямаль, 76), Араухо, Кристенсен, Иньиго Мартинес, Бальде, Фермин Лопес (Ромеу, 72), Гави, Гюндоган, Ферран Торрес (Левандовски, 61), Феликс (Рафинья,76)

Реал: Кепа Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди (Камавинга, 52), Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Кроос (Модрич, 63), Родриго (Хоселу, 63), Винисиус

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