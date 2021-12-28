Каталонцы заплатили английскому клубу 55 миллионов евро за Феррана Торреса.

"Барселона" объявила о трансфере 21-летнего вингера сборной Испании Феррана Торреса, который покинул "Манчестер Сити".

Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Торрес подписал соглашение с "Барсой" до 30 июня 2027 года, клаузула (то есть сумма отступных) в его контракте составляет миллиард евро. Испанский клуб заплатил "горожанам" за Феррана 55 миллионов евро и еще 10 млн "Ман Сити" может получить в качестве бонусов.

В текущем сезоне Торрес провел за действующих чемпионов Англии 7 поединков во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами. В октябре этого года хавбек оформил дубль в ворота сборной Италии в полуфинале Лиги наций УЕФА. Ферран в своем активе имеет 22 матча за национальную сборную Испании и аж 12 забитых голов в составе "Фурии Рохи".

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Торреса в 50 миллионов евро. Летом 2020 года "Сити" приобрел вингера у "Валенсии" за 23 миллиона евро.

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