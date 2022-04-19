"Барселона" отдаляется от "Реала" в турнирной таблице.

В понедельник, 18 апреля, состоялся поединок 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором "Барселона" принимала "Кадис". Игра завершилась сенсационной победой гостей.

Единственный гол в данной встрече забил экс-нападающий львовских "Карпат" Лукас Перес. Испанец отметился на 48-й минуте встречи.

"Барселона" - "Кадис" - 0:1

Гол: Перес, 48

"Барселона": тер Штеген, Дест, Лангле (Траоре, 77), Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Ф. де Йонг (Л. де Йонг, 77), Гави, Депай (Обамеянг, 61), Дембеле, Ферран Торрес

"Кадис": Ледесма, Парра (Акапо, 76), Эрнандес, Фали Хименес, Эспино, Хосе Мари (Сан-Эметерио, 64), Алекс Фернандес, Йонссон (Виктор Чуст, 77), Сальви Санчес (Алехо, 64), Лукас Перес, Собрино (Арсамендия, 82)

Предупреждения: Бускетс (42), Эрнандес (61), Дест (70)

Обзор матча:

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал поражение своей команды.

По словам специалиста, его подопечные не лучшим образом отыграли в завершающей стадии атаки и из-за этого поражения практически выбыли из гонки за чемпионство.

"Мы играли, чтобы победить. Надо двигаться дальше. Мы не реализовали моменты, которые у нас были.

Сегодня мы практически попрощались с шансами на победу в Ла Лиге. Я считаю, что ответственность лежит на мне. Мы должны были показать больше желания, больше верить, но нужно двигаться вперед. Мы хотели сражаться за титул, но не смогли этого сделать", - приводит слова Хави El Chiringuito.

После 32 туров "Барселона" идет на 2 месте с 60 очками, а "Кадис" находится на 16 строчке, набрав 31 балл.

Напомним, Лукас Перес выступал за львовские "Карпаты" с 2011 по 2014 год. В составе украинского клуба испанский форвард сыграл 60 матчей и отличился 15 забитыми голами и 8 результативными передачами.

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