"Барселона" не может найти решение своих финансовых проблем.

Каталонская "Барселона" продолжает искать варианты решения своих финансовых проблем.

По информации испанских СМИ, "Барселона" все еще не зарегистрировала ни одного летнего новичка. Из-за финансовых проблем Ла Лига пока не принимает регистрацию новых игроков.

В летнее трансферное окно "Барселона" объявила о подписании пятерых футболистов. И если Андреас Кристенсен и Франк Кессье достались "сине-гранатовым" бесплатно, поскольку они были подписаны свободными агентами, то за трансферы Роберта Левандовски, Жюля Кунде и Рафиньи клуб заплатил суммарно более 150 миллионов евро.

Чемпионат Испании стартует уже в пятницу, 12 августа, однако "Барселона" все еще не может зарегистрировать новых футболистов. Таким образом, Роберт Левандовски, Андреас Кристенсен, Франк Кессье, Жюль Кунде и Рафинья не могут играть в матчах Ла Лиги за каталонцев.

По данным СМИ, "Барселона" и Ла Лига ведут переговоры, которые позволили бы каталонцам официально оформить всех новичков, но руководство клуба пока не доказало, что сможет выполнить финансовые условия.

Как сообщает ESPN, два новичка "Барселоны", ивуарийский полузащитник Франк Кессье и датский защитник Андреас Кристенсен, уже размышляют над тем, чтобы покинуть клуб бесплатно, если не будут зарегистрированы в качестве игроков каталонцев до субботнего матча 1-го тура Ла Лиги с "Райо Вальекано".

Сообщается, что в контрактах футболистов есть опция, воспользовавшись которой, они могут бесплатно покинуть команду, если не будут зарегистрированы перед первым матчем "Барселоны" в Ла Лиге.

Чтобы зарегистрировать всех новых футболистов, "Барселоне" нужно разгрузить зарплатнуюю ведомость. Для этого клуб должен либо попрощаться с некоторыми футболистами, которые имеют высокие зарплаты, а также договориться с некоторыми ветеранами команды о снижении их окладов.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сейчас руководство "Барселоны" ведет диалог с Мемфисом Депаем и Пьером-Эмериком Обамеянгом о расторжении контрактов и предоставлении им статуса свободных агентов.

Депай стал игроком "Барселоны" летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 матчах Мемфис забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.

Обамеянг выступает за "Барселону" с января 2022 года, когда перешел из лондонского "Арсенала". Контрактное соглашение игрока с каталонским клубом рассчитано до 2025 года. Всего в составе "Барселоны" нападающий провёл 23 матча, в которых записал в свой актив 13 голов и сделал одну результативную передачу.

Кроме того, как сообщает CatalunyaRadio, защитник "Барселоны" Жерар Пике готов пересмотреть условия своего контракта и снизить зарплату, чтобы позволить клубу освободить средства для регистрации новых футболистов. Однако этих средств все равно может не хватить.

Руководству "Барселоны" нужно договориться о снижении зарплаты с полузащитником Френки де Йонгом, который на сегодняшний день является одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды. Однако, как сообщает испанская пресса, нидерландец пока не готов идти на уступки клубу. Представители "Барселоны" в свою очередь оказывают давление на де Йонга и угрожают ему судебным разберательством.

"Барселону" уже высмеивают и критикуют многие представители футбольного сообщества, поскольку клуб потратил сумасшедшие деньги на приобритение новых футболистов и в то же время просит уже имеющихся игроков в команде о снижении зарплат, мотивируя это тем, что у клуба нет денег и сложное финансовое положение.

Так, легендарный экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл раскритиковал "Барселону", заявив, что клуб позорит свое имя. Он недоволен информацией о том, что каталонский клуб оказывает давление на полузащитника Френки де Йонга.

"Ситуация, при которой клубы высмеивают игроков и не платят им должные деньги, выводит меня из себя! "Барса" позорит свое великое имя!", - написал Невилл в Twitter.

"Я уже не могу слышать слоган "Més Que Un Club" ("Больше чем клуб"). "Барселона" – это коммерческое чудовище. В моих глазах она символизирует все то, что делает современным футбол таким уродливым. То, как они сейчас шантажируют Френки – удивительный пример всего этого. Надеюсь, он продавит свою позицию и останется. Это произойдет, если они не пойдут еще дальше и не разрушат его шансы на попадание на чемпионат мира", – сказал Рональд Ватеррес, бывший вратарь сборной Нидерландов.

"Я думаю, что профсоюз должен защищать всех игроков. Теперь одного из них загоняют в угол дубинкой, чтобы он согласился уйти. Настало время вмешаться такой международной организации, как FIFPro. Я бы ответил нет на просьбу снизить зарплату. "Барселона" сама в ответе за свое положение. Политика клуба была драматичной. Мне кажется сумасшествием, что игрокам приходится платить за экономические проблемы клуба", – сказал президент профсоюза футболистов Нидерландов украинец Евгений Левченко.

Напомним, регистрация новых футболистов в Испании разрешена до конца августа.

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