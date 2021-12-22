Ферран Торрес покинет Англию и вернется на родину.

Вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес вскоре пополнит ряды "Барселоны".

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

21-летний хавбек сборной Испании 23 декабря пройдет медосмотр в стане каталонского клуба.

Трансфер уже полностью согласован, стороны ударили по рукам. "Барселона" заплатит за Торреса 55 миллионов евро, а еще 10 млн "горожане" смогут получить в качестве бонусов.

В текущем сезоне Ферран сыграл за "Ман Сити" 7 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. В октябре Торрес оформил дубль в ворота сборной Италии в полуфинале Лиги наций УЕФА.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает испанца в 50 миллионов евро. Летом 2020 года "Сити" приобрел Торреса у "Валенсии" за 23 миллиона евро.

Вас также могут заинтересовать новости: