Дубль Роберта Левандовски не помог "Барселоне" выиграть у "Интера".

В среду, 13 октября, в рамках четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА "Барселона" принимала миланский "Интер". Поединок проходил на стадионе "Камп Ноу" и завершился со счетом 3:3.

В составе итальянцев голами отличились Николо Барелла, Лаутаро Мартинес и Робин Госенс. В составе "Барселоны" вновь феерил польский голеадор Роберт Левандовски, оформивший дубль. Еще один гол на счету французского вингера Усмана Дембеле.

"Барселона" - "Интер" - 3:3

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Голы: Дембеле, 40, Левандовски, 82, 90+2 - Барелла, 50, Мартинес, 63, Госенс, 89.

"Барселона": Тер Штеген, Роберто (Кессье, 72), Пике, Гарсия, Алонсо (Бальде, 72), Гави (Торрес, 82), Бускетс (Де Йонг, 64), Педри, Дембеле, Левандовски, Рафинья (Фати, 64)

"Интер": Онана, Шкриньяр, Де Врей, Бастони (Ачерби, 85), Думфрис, Барелла (Асллани, 85), Чалханоглу (Госенс, 76), Мхитарян, Димарко (Дармиан, 67), Мартинес, Джеко (Белланова, 76)

Предупреждения: Дембеле - Мартинес, Де Врей, Мхитарян

Обзор матча:

Добавим, что в параллельном матче этой группы "Бавария" обыграла в гостях "Викторию" со счетом 4:2. Мюнхенцы благодаря этой победе уже гарантировали себе место в 1/8 финала.

А вот каталонская "Барселона" рискует во втором сезоне кряду вылететь в Лигу Европы по итогам группового турнира ЛЧ.

После 4-х туров у "Барселоны" всего 4 набранных очка. Команда Хави идет на третьем месте. Лидирует в группе С "Бавария" с 12 очками. У "Интера" 7 пунктов. У "Виктории" очков нет.

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