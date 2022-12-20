Матчи отборочного турнира Australian Open-2023 стартуют в Мельбурне 9 января.

Стала известна заявка на квалификацию первого в сезоне теннисного турнира серии "Большого Шлема".

В квалификацию Australian Open-2023 заявились шесть представителей Украины.

В женском отборе будет пять украинок: Катерина Байндль, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Дарья Снигур и Катарина Завацкая.

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При этом, Байндль и Ястремская также находятся в резервном списке основной сетки. Если три теннисистки снимутся с турнира, то украинкам не придется соревноваться в квалификации.

Кроме того, после долгого перерыва Украина будет иметь своего представителя в мужской квалификации к теннисному турниру серии "Большого Шлема".

В мужском отборе сыграет первая ракетка Украины Алексей Крутых, который занимает 185 место в рейтинге АТР. Для 22-летнего теннисиста это может быть дебютное выступление на турнире серии "Большого Шлема".

Добавим, что гарантированное место в основной сетке Открытого чемпионата Австралии получили две украинки: Ангелина Калинина и Марта Костюк. Они вошли в число несеянных игроков и будут стартовать в финальной части.

Матчи отборочного турнира стартуют в Мельбурне 9 января. Основная часть Australian Open-2023 состоится с 16 по 29 января.

На прошлом розыгрыше турнира лучшим результатом украинских теннисисток стал третий раунд, куда сумели пробиться Элина Свитолина и Марта Костюк.

Напомним, действующими победителями Australian Open в одиночных турнирах являются испанец Рафаэль Надаль и австралийка Эшли Барти.

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