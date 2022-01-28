Рафаэль Надаль и Даниил Медведев определят победителя турнира.

В пятницу, 28 января, состоялись полуфинальные матчи в рамках Открытого чемпионата Австралии-2022.

В первом поединке 1/2 финала сошлись испанец Рафаэль Надаль и итальянец Маттео Берреттини.

35-летний Надаль в четырех сетах одержал победу над представителем Италии. Продолжительность противостояния составила 2 часа 55 минут.

Испанец 5 раз подал навылет, активно выиграл 28 очков и допустил 19 невынужденных ошибок. На счету Берреттини 14 эйсов, 38 виннеров и 39 неточностей.

Во втором поединке Стефанос Циципас из Греции (№4 ATP) проиграл Даниилу Медведеву из России (№2 ATP). Матч длился 2 часа 30 минут.

Медведев 13 раз подал навылет, активно выиграл 39 очков и допустил 28 невынужденных ошибок. На счету его соперника 5 эйсов, 35 виннеров и 32 неточности.

Australian Open. Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания) – Маттео Берреттини – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3

Даниил Медведев (Росия) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:6(5), 4:6, 6:4, 6:1

Стоит отметить, что для легендарного испанца это будет 29-й поединок за титул на мэйджорах. Надаль 20 раз побеждал в финалах турниров "Большого шлема" и потерпел 8 поражений. На Australian Open он пробился в финал в шестой раз. На счету испанца 1 титул и 4 поражения в финалах в Мельбурне.

Финальный поединок запланирован на 30 января.

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