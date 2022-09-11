"Атлетико" уверенно разобрался с "Сельтой" в 5-м туре первенства Испании.

В субботу, 10 сентября, на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде проходил матч 5-го тура испанской Ла Лиги. "Атлетико" встречался с "Сельтой" и одержал разгромную победу со счетом 4:1.

Счет в матче на 9-й минуте открыл Анхель Корреа с передачи Де Пауля. На 50-й минуте Родриго Де Пауль отличился уже сам, удвоив преимущество своей команды. Спустя 16 минут гол Янника Феррейры Карраско довел счет до разгромного.

На 71-й минуте матча "Сельте" удалось забить гол престижа: Аспас сделал проникающий пас в штрафную, а Вейга с ходу прицельно пробил под ближнюю штангу.

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Однако, в концовке встречи "Атлетико" вновь восстановил преимущество в три мяча: Коке начал атаку хозяев хорошим пасом на Матеуса - и тот пробросил мяч мимо защитника, забежал в штрафную и через рикошет от ноги Нуньеса отправил мяч в ворота.

"Атлетико" - "Сельта" - 4:1

Голы: Корреа, 9, Де Пауль, 50, Карраско, 65, Нуньес, 82 (автогол) - Вейга, 71

Обзор матча:

"Атлетико" набрал 10 очков и поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы. "Сельта" с семью очками остается на 11-й строчке. Лидирует в турнирной таблице "Барселона", у которой 13 набранных очков после 5 матчей. У "Реала", который идет вторым, 12 баллов, однако на одну игру сыгранно меньше.

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