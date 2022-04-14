Команда украинца Александра Зинченко пробилась в полуфинал Лиги чемпионов.

13 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором мадридский "Атлетико" противостоял "Манчестер Сити". Игра проходила на стадионе "Ванда Метрополитано" и завершилась вничью 0:0.

Несмотря на то, что игра завершилась без забитых голов, этот матч нельзя назвать скучным. Было очень много бескомпромиссной борьбы, много голевых моментов. Этот матч держал зрителей в напряжении на протяжении всех 90 с лишним минут, интрига сохранялась до последней секунды.

"Атлетико" - "Манчестер Сити" - 0:0

"Атлетико": Облак, Лоди (Корреа, 70), Савич, Фелипе, Мандава, Кондогбья, Коке (де Пауль, 69), Лемар (Суарес, 82), Льоренте, Жоау Феликс (Кунья, 82), Гризманн (Феррейра-Карраско, 69)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Аке, 74), Стоунс, Ляпорт, Жоау Канселу, Гюндоган, Эрнандес, Де Брюйне (Стерлинг, 65), Бернарду Силва (Фернандинью, 79), Марез, Фоден

Предупреждения: Фелипе, 24, Льоренте, 80, Савич, 90+1 –Эрнандес, 85, Аке, 90+1, Марез, 90+4, Фоден, 90+6, Жоау Канселу, 90+7.

Удаления: Фелипе, 90+1 (вторая ж.к)

Обзор матча:

В итоге победителем из двуматчевого противостояния вышла команда украинца Александра Зинченко. Благодаря победе в первой игре со счетом 1:0 именно "Манчестер Сити" вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Добавим, что в конце матча команды устроили потасовку на поле. Фелипе Монтейро в суматохе на фланге ударил Фила Фодена, хотя тот лежал на газоне. Футболисты сразу устроили столкновение, причем одним из первым заступаться за Фила пошел украинец Александр Зинченко, находившийся на скамье запасных. Арбитру Даниелю Зиберту пришлось раздать порцию желтых карточек – для Фелипе она стала второй.

Уже после финального свистка команды устроили еще одну массовую потасовку, но уже в подтрибунном помещении.

Наиболее активными были Стефан Савич и Джек Грилиш. Сотрудники УЕФА, увидев происходящее, были вынуждены попросить полицию вмешаться, чтобы потасовка не переросла в побоище.

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт высказался о стычке с футболистами "Атлетико" в подтрибунном помещении.

"Это правда, что всегда неприятно видеть игру, которая заканчивается стычкой. В конце концов, вы создаете много шума из-за очень маленькой вещи. Эта игра нанесла сопернику больше вреда, чем нам", - приводит слова Лапорта Marca.

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