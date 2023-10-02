Мадридский "Атлетико" поднялся на четвертое место в турнирной таблице испанского первенства.

В воскресенье, 1 октября, мадридский "Атлетико" одержал победу над "Кадисом" в рамках восьмого тура испанской Ла Лиги.

Игра проходила на стадионе "Метрополитано" и завершилась со счетом 3:2.

Гости шокировали мадридцев в первой половине встречи, забив дважды к середине тайма и ведя в счете 2:0. Отличились Лукас Пирес и Рохер Марти.

Видео дня

Однако подопченым Диего Симеоне удалось собраться и переломить ход этой встречи. На 32-й минуте "матрасникам" удалось отыграть первый мяч - с передачи Сезара Аспиликуэты забил Анхель Корреа.

Во втором тайме "Атлетико" забил еще дважды и вырвал три очка в этой игре. Голами во второй половине встречи отличился Науэль Молина и Анхель Корреа, оформивший дубль.

"Атлетико" - "Кадис" - 3:2

Голы: Корреа, 32, 66, Молина, 46 - Пирес, 12, Рохер, 27

Обзор матча:

Благодаря победе в этой игре "Атлетико" поднялся на четвертое место в турнирной таблице испанского первенства. В актиев команды Диего Симеоне 16 набранных очков. "Кадис" с 9 очками занимает 12-е место. Лидирует в Ла Лиге мадридский "Реал", у которого 21 очко.

Свой следующий матч в рамках чемпионата Испании" Атлетико" сыграет против "Реала Сосьедад", а "Кадис" встретится с "Жироной".

Вас также могут заинтересовать новости: